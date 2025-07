Poseben projekt Dela in Fundacije Gorana Dragića navdušuje otroke

V Laškem te dni poteka že 11. izvedba košarkarskega kampa Gorana Dragića, kjer zlati kapetan z evropskega prvenstva 2017 širi navdušenje in deli izkušnje med mladimi košarkarji in košarkaricami. S posebno idejo se je projektu pridružila tudi Medijska hiša Delo, ki je v sodelovanju s Telemachom in Fundacijo Gorana Dragića pripravila posebne brezrokavnike s kapuco, na katerih so bili potiskani najbolj prepoznavni časopisni naslovi in članki o zlati košarkarski pravljici v Carigradu.

Predaja brezrokavnika Gorana Dragića.

Tako so s projektom otroke privabili k branju, s potiskanimi članki pa so mladini približali tudi časopise, ki med njimi niso več tako popularni. »Zelo lepo je biti ta teden z otroki. V moji ekipi so kot trenerji tudi nekdanji soigralci, lepo se ujamemo, imamo odlične pogoje. Tudi otroci uživajo, mogoče je na začetku še malo težko, ko se poslovijo od staršev, je kakšna solzica, a že po nekaj dneh nihče več ne pogreša doma,« pravi Dragić, ki se med mladimi športniki očitno počuti dobro.

Z brezrokavniki s kapuco smo obdarili vse udeležence košarkarskega kampa, ki so nad idejo navdušeni, tudi s časopisnimi članki pa si krajšajo čas v popoldanskih urah košarkarskega tabora, kjer so telefoni prepovedani. Mladi se tako med odmori družijo in pogovarjajo ter spoznavajo nove košarkarske prijatelje. To je izpostavil tudi naš zlati kapetan: »Pri nas so telefoni prepovedani. Želimo, da se otroci družijo med sabo in res je lepo, ko grem zvečer po hotelu in vidim skupinice 10 fantov in punc, ki se pogovarjajo in smejijo.«

Goran Dragić z brezrokavniki.

Za konec slovenski šampion dodaja, da ga delo mentorja veseli: »Otroci me sprašujejo o mojih soigralcih, kako je bilo igrati zo izkušnjah iz kariere, vse jih zanima. Uživam v tej mentorski vlogi, veliko mi pomeni.«

Obema sponzorjema je v ponos, da lahko prispevata k lepšim dnem mladih košarkašev, ki so tudi z našo pomočjo dobili priložnost za druženje z Goranom Dragićem, ta pa jih je poleg košarkarskih naučil tudi nekaj bolj življenjskih sposobnosti.