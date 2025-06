V Kopru vrhunec športnih iger pri nas, znani potniki v Sarajevo (FOTO)

V Kopru so uspešno spravili pod streho vrhunec te sezone Plazma športnih iger mladih v Sloveniji. Slovesno odprtje državnega zaključka so zaznamovali koprski župan Aleš Bržan, atletinja Snježana Vukmirović in jadralec Toni Vodišek – skupaj so prižgali simbolični ogenj iger.

Preberite tudi povezane vsebine :

Robert Golob želi ohraniti igre mladih v Sloveniji, prihaja Goran Dragić

V Ljubljani odprli Športne igre mladih

Prihaja spektakel za mlade športnike, pričakujejo tudi zvezdnike

Vse večja podpora Plazma Športnim igram mladih tudi v Sloveniji

Športne igre mladih v novo sezono z rekordno udeležbo

koprski župan Aleš Bržan, atletinja Snježana Vukmirović in jadralec Toni Vodišek so skupaj prižgali simbolični ogenj iger.KFOTO: Športne Igre Mladih

Bonifiko so preplavili otroški smeh, radost in navdušenje 1300 mladih športnikov, ki so bili uspešni na regijskih in občinskih tekmovanjih. Najboljši v atletiki, igri med dvema ognjema, nogometu, odbojki na mivki, tenisu in šahu bodo 20. avgusta odpotovali na regijski finale iger v Sarajevo, tam tekmovali in se družili z vrstniki iz Srbije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. Letos se je iger mladih 58.000 slovenskih otrok iz 65 občin in 160 šol.

Prizor z atletskega tekmovanja. FOTO: Športne Igre Mladih

Dogodek so zaokrožili z energičnim nastopom znanega slovenskega raperja Roka Terkaja – Trkaja, ki je s svojo glasbo navdušil mlado občinstvo in poskrbel za nepozaben zaključek športnega dne.

Prizor z atletskega tekmovanja. FOTO: Športne Igre Mladih

Koper je gostil vrhunec slovenskega dela sezone tekmovanja Plazma Športne igre mladih. FOTO: Športne Igre Mladih

Mladi se se predvsem zabavali. FOTO: Športne Igre Mladih

Prireditev je bila tudi glasbeno obarvana. FOTO: Športne Igre Mladih

Koper je gostil vrhunec slovenskega dela sezone tekmovanja Plazma Športne igre mladih. FOTO: Športne Igre Mladih