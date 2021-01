Argentinec najhitrejši na 43. reliju Dakar

Organizatorji najtežjega vzdržljivostnega relija Dakar so sporočili, da je zaradi posledic padca v sedmi etapi letošnjega tekmovanja umrl francoski motociklist Pierre Cherpin, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



Dvainpetdesetletnik je padel v sedmi etapi Dakarja od Haila do Sakake. Hudo si je poškodoval glavo, zlomil rebro in predrl pljuča. Kasneje so ga ob prihodu v bolnišnico dali v umetno komo, danes pa je umrl med transportom z zdravniškim letalom iz Džede v Francijo.



Cherpin je sicer nastopal na četrtem reliju Dakar (2009, 2012, 2015), večjih uspehov pa ni dosegel. »Sem amater. Na Dakar ne prihajam, da bi zmagal ali stal na stopničkah, temveč da nekaj doživim, da vidim deželo, ki je sicer ne bi mogel nikoli izkusiti,« je pred letošnjo izdajo relija za spletno stran tekmovanja dejal 52-letnik.



Postal je prva smrtna žrtev letošnjega Dakarja, na lanskem sta se smrtno ponesrečila motociklista Portugalec Paulo Goncalves in Nizozemec Edwin Straver.



Skupno je v vsej zgodovini Dakarja umrlo 30 tekmovalcev, največ, 22, med motociklisti.





Veliki zmagovalec letošnjega 43. relija Dakar med motoristi pa je Argentinec Kevin Benavides (honda). Drugi je bil Američan Ricky Brabec (honda), tretji pa Britanec Sam Sunderland (KTM).



Edini slovenski predstavnik na letošnjem Dakarju motociklist Simon Marčič (husqvarna) je dirko končal na skupno 36. mestu.

