S 40 leti še petič na olimpijske igre, nato bo videl, kako naprej

Letos mineva že 21 let, odkar je kajakaš Peter Kauzer debitiral v svetovnem pokalu za slalomiste na divjih vodah v Meranu. Od tedaj je osvojil 20 kolajn na velikih tekmovanjih: kar 13 na evropskih prvenstvih (6 v posamični konkurenci in 7 na ekipni) in šest na svetovnih (3+3), vsi pa se najbolje spomnimo njegovega srebrnega podviga na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru. Zato kot pravi rutiner pričakuje nov lov na odličja, začel ga bo v četrtek na prvenstvu stare celine v Liptovskem Mikulašu. Prav tam, kjer je leta 2007 osvojil evropsko srebro med posamezniki in ekipno zlato.

Zakaj je zavestno izpustil generalko za EP? Kje je dobil vse, kar potrebuje starejši kajakaš? Zakaj meni, da slalom na divjih vodah ni kot tek na 100 m? Kaj ga najbolj žene v jeseni kariere?