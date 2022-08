S podpisi prvakov na pediatrično kliniko

V nadaljevanju preberite:

Za kajakaško zvezo je že zdaj uspešna sezona, pa sta na sporedu še dve postaji v svetovnem pokalu. Toda poletje je bilo tudi žalostno. Preminil je namreč Anton Pregelj, ugleden odvetnik in vrsto let podpornik kajakaškega športa. Pri zvezi so se spomnili nanj tudi prek zanimive dobrodelne akcije. Kako ji bodo pristopili, kakšni bosta vlogi Hiše sonca in pediatrične klinike? Kakšen je spomin na EP 2017 v Tacnu ter na 24 ur veslanja na Ljubljanici?