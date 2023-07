Še drugi državni rekord Neže Klančar v Fukuoki

Slovenska plavalka Neža Klančar je izboljšala še drugi državni rekord na svetovnem prvenstvu v Fukuoki in se uvrstila tudi v polfinale na 50 m prosto. S časom 24,80 sekunde je za 16 stotink izboljšala svoj dve leti star slovenski rekord, kar je zadostovalo za 11. mesto.

»Svoj cilj sem izpolnila, dosegla osebni rekord, ki je tudi državni, in s tem preboj v polfinale. Vem, da lahko še malo dodam, in upam, da bom popoldne plavala še hitreje,« je izjavila Klančarjeva. Ob finalu bo 23-letna Ljubljančanka v današnjem polfinalu lovila tudi olimpijsko normo A (24,70), ki bi ji zagotovila miren spanec v pripravah na igre prihodnje leto v Parizu, čeprav se je tudi z današnjim dosežkom že močno približala poti v Francijo.

»Še eno dobro plavanje in še ena uvrstitev v polfinale. Bilo je nekaj malenkosti, ki jih lahko popoldne izboljša in svoj rezultat nadgradi. Zgoščenost rezultatov okoli osmega mesta je zelo velika in upajmo, da se bodo stotinke obrnile v našo korist,« si želi Nežin trener Tomaž Torkar.

Najhitrejša v konkurenci 102 tekmovalk je bila švedska branilka lovorike Sarah Sjöström, ki se je s časom 23,93 edina spustila pod mejo 24 sekund. Polfinale bo na sporedu ob 13.16.

Tara Vovk je v svoji paradni disciplini 50 m prsno s časom 31,97 sekunde pristala na 31. mestu in za sedem desetink zaostala za svojim lanskim osebnim rekordom. Med 16 polfinalistk je vodil za sekundo in 24 stotink boljši izid.