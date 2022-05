Še ni v vrhunski formi, ta bo še prišla

Najboljši slovenski atlet Kristjan Čeh bo letošnjo poletno sezono začel v nedeljo na mitingu v Mariboru. Po diamantni ligi v Birminghamu 21. maja bo tekmoval doma na Ptuju 24. maja in v Slovenski Bistrici 28. maja preden do znova odšel na diamantni ligi v začetku junija v Rabat in Rim. Glavni cilj sezono bo svetovno prvenstvo v Eugenu. »Odločil sem se za začetek sezone v štajerski prestolnici, da ne bom prvič metal disk na diamantni tekmi. Nimam še nekih ciljev ali pričakovanj za prvo tekmo. Bom pa že bolj pripravljen za Birmingham. Potem sledita Ptuj in Bistrica, tam pa že upam na kaj več,« je pojasnil slovenski rekorder v metu diska.

Triindvajsetletnik je sicer izjemno začel letošnje leto in 12. marca na evropskem pokalu v metih v portugalski Leirii zmagal in s 66,11 m prvič v karieri ugnal tudi Šveda Daniela Ståhla. Olimpijski in svetovni prvak je vrgel 65,95 m. Tretji je bil drugi Šved Simon Pettersson (63,80 m), srebrn na OI lani v Tokiu. Ståhl je bil doslej edini s svetovnega vrha, ki ga Čeh še ni premagal. Tako je bilo tudi 26. junija lani v finskem kraju Kuortane, ko je Ptujčan na drugem mestu za Švedom prvič v karieri presegel magično mejo 70 metrov. S 70,35 metra je tedaj postavil slovenski in mlajši članski evropski rekord.

Državni rekorder v disku naporno trenira. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Dobro delo v Splitu

Dva metra in šest cm visoki Čeh je v Splitu uspešno zaključil tritedenske priprave na poletno sezono. V njej bosta dve veliki tekmi, svetovno in evropsko prvenstvo v ZDA in Nemčiji, nastopil pa bo tudi na sredozemskih igrah, kjer bo branil srebro s prejšnjega tekmovanje v Tarragoni leta 2018. »Osrednji cilj leta bo zame SP, EP je nato avgusta in le mesec dni po SP, torej bi moral biti tudi za prvenstvo stare celine še dobro pripravljen. Tudi na sredozemske igre bom, ni nepomembna tekma, nasprotno. Obenem bo to moja zadnja tekma pred SP, torej tudi v tej luči pomembna.«

Lani je na olimpijskih igrah v Tokiu peto mesto, ubranil je naslov evropskega prvaka do 23 let, dosegel evropski rekord v tej kategoriji in prvič presegel magično mejo 70 m, četudi je bil večji del sezone brez trenerja. Sedaj dobrega pol leta sodeluje z novim trenerjem Gerdom Kanterjem. Estonec je nekdanji olimpijski in svetovni prvak ter lastnik tretjega izida vseh časov. Po prvih spremembah začetka nastopa v krogu za izmet je tehnika ostala tista iz zimske sezone. »Napredujem, to nas veseli. Tri tedne sem bil v Splitu, tam je bil tudi Kanter. Prišel je z družino, ki je bila tam 10 dni. Vreme je bilo dobro, prve dni je sicer malo deževalo, sicer pa je bilo vreme izvrstno. Imajo dobro metališče in tudi fitnes je takšen, da sem lahko dobro delal. Še nisem v vrhunski formi, ker sem bil v procesu treninga. V zadnjem tednu spuščam intenzivnost vadbe in se še pozna utrujenost,« pravi Čeh.