Sedmerica Slovencev v bazenu

Katja Fain je ena od slovenskih adutinj. FOTO: Blaž Samec

V Budimpešti na evropskem prvenstvu v plavanju in vodnih športih bo šlo od danes do nedelje zares tudi za plavalce v bazenskem tekmovanju. Uvodni dan se bo predstavila sedmerica Slovencev, dva nastopa sodita med udarne.V središču pozornosti bosta najprej Olimpijinain Ravenčankana 50 m prosto, pri čemer Klančarjeva napoveduje napad na nov slovenski rekord in s tem boj za popoldanski polfinale.Ob koncu predtekmovanja pa bo šlo zares tudi za žensko štafeto 4 x 100 m prosto. Klančarjevi in Šeglovi se bosta pridružili še Radovljičankain Mariborčanka. Prvi cilj za dekleta bo nov slovenski rekord, ki ne bi smel biti vprašljiv, želja ob novem rekordu pa je tudi finale. Še več. V slovenskem taboru si želijo izid, ki bi štafeto popeljal tudi na olimpijske igre v Tokiu.Mariborčanbo pred glavnim nastopom na 800 m prosto danes testiral formo na pol krajši razdalji, Triglavanbo na 50 m hrbtno, kjer je letos odvzel rekord, debitiral na tovrstnih tekmovanjih, Ravenčankapa se bo predstavila na 800 m prosto. Uvodni dan bosta med Slovenci prosta le(Ljubljana) in(Zvezda Kranj).