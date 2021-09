Seksi atletinja postala manekenka

Nemka s svojo postavo grabi poglede. FOTO: facebook

Playboy jo je povabil na golo poziranje za njegove strani. FOTO: facebook

Za mnoge najbolj privlačna atletinja na svetu, Nemka, je dobila zaposlitev kot manekenka oblačilnega velikana Huga Bossa na milanskem tednu mode. Tekačica na 400 m bi morala na tokijskih olimpijskih igrah nastopiti kot članica štafete 4 x 400 m, a so šefi na koncu prednost dali drugim dekletom. Dvaindvajsetletnico sicer prek družbenih omrežij spremlja kar 2,4 milijona oboževalcev, je pa tudi že dobila ponudbo moške revije Playboy, da bi gola pozirala za njegove strani. »Nak, za kaj takšnega se ne bom odločila. Druge imajo prednost,« je navrgla ob tem.Schmidtova je bila trenerka za ogrevalne prakse nogometašev Borussie iz Dortmunda, navijači Manchester Uniteda so se ob tem pošalili, da zdajne bo nikoli zapustil Nemčije. A zarečenega kruha se največ poje. Alica je reprezentantatudi izzvala na dvoboj na 400 m in ga brez sape in po cilju padlega debelo pustila za seboj.