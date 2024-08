Potočar na balvanih brez presežka, finale bo lovil v težavnosti

V centru Le Bourget so se začeli olimpijski boji v športnem plezanju. Od Slovencev je nastopil Luka Potočar, ki je v prvem delu polfinala kombinacije na balvanih med 20 nastopajočimi osvojil 17. mesto. Možnosti za uvrstitev v finale še ima, saj je njegova prva disciplina težavnost, v kateri bo v sredo skušal nadomestiti razliko.

Potočar na nobenem od štirih balvanov ni osvojil vrha. Zahtevne postavitve so bile pretežke za slovenskega specialista za težavnost. Na koncu je osvojil 19,6 točke od 100 možnih.

Na prvem balvanu je bil neuspešen, najbližje vrhu je bil na drugem balvanu, na katerem je prišel do druge cone, na tretjem in četrtem pa do prve. Med dvajsetimi plezalci se je uvrstil v spodnjo polovico. Potočar, ki je poskrbel za zgodovinsko prvo slovensko moško olimpijsko kvoto, seveda upa, da bo na svojih premiernih olimpijskih igrah uspešnejši v drugem delu polfinala kombinacije.

Jeseničana lahko med najboljšo osmerico popelje težavnost, njegova disciplina, v kateri je bil že zelo uspešen. Je svetovni podprvak v tej disciplini iz leta 2021, v težavnostnem plezanju je leta 2022 dobil seštevek svetovnega pokala.

Osem finalistov, ki se bodo merili za kolajne v sestavljeni disciplini kombinacije balvanov in težavnosti, bo znanih v sredo po polfinalnih nastopih v težavnosti.

Adut težavnost

»Vedno znova me preseneti, kako naporni so lahko balvani, pa tudi pritisk je bil velik in naporno je bilo z vseh strani. Posebej me bolijo noge, ne toliko roke,« je bil takoj po tekmi, kljub naporni rundi, dobre volje Potočar. Na prvem balvanu je ostal brez ocene: »Res mi je žal, da sem ga zapustil na ničli. Vsaj do prve cone za pet točk bi moral stisniti. Za prvi gib na začetku se mi je zdelo, da bo nekako šlo, a šlo je nato vedno slabše.«

Bolj zadovoljen je bil slovenski reprezentant z nadaljevanjem. »Težko rečem, da ni šlo, so pa bili vsi balvani izredno zahtevni. Zdi se mi, da sem naredil maksimum. A vedno so stvari, ki se jih da narediti še boljše. Pri vsakem balvanu se zanesljivo najde kaj, kar bi bilo lahko drugače, tokrat pri meni morda na zadnjih dveh.«

O finalu na olimpijskih igrah pa je dodal: »Če so balvani res zahtevni, je za nas, ki smo specialisti za težavnost, težje. Tako specializiran, kot sem jaz za težavnost, jih je tukaj malo. Večina tukaj obvlada oboje. Za igre pa je treba biti dober v obeh disciplinah. Če razlike niso velike, lahko seveda presenetiš iz ozadja.«

Nastop slovenskega plezalca je spremljal slovenski selektor Gorazd Hren: »Upal sem na kakšno točko več, posebej na prvem balvanu, kjer mu je zmanjkal en gib. A glede na res težko postavitev nisem nezadovoljen, saj to ni Lukova disciplina. Na težavnosti se da to nadomestiti.«

Po prvi preizkušnji tekmovanja sta na vrhu Japonca Sorato Anraku z 69 točkami in Tomoa Narasaki (54,4 točke).

V športnem plezanju ima Slovenija z Janjo Garnbret prvo favoritinjo za zlato odličje. Garnbretova je pred tremi leti v Tokiu postala prva olimpijska šampionka v tem športu, s Korošico na olimpijskih igrah ima Slovenija močno orožje za medaljo. Janja Garnbret bo prvič nastopila v torek. Med 20 tekmovalkami, ki se bodo v torek merile v polfinalu na balvanih, bo nastopila tudi Mia Krampl.