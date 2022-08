Skandinavija bo ustoličila novega prvaka

V nadaljevanju preberite:

Če ne bi imel Tim Gajser slabših dirk na Češkem (3. mesto) in predvsem v Belgiji (7.), bi prav verjetno že jutri na Švedskem postal svetovni prvak v motokrosu. Peti naslov, četrtega v elitnem razredu MXGP, bi si Hondin as zagotovil, če bi osvojil 28 točk več od Jeremyja Seewerja (Yamaha) in deset več od Jorgeja Prada (GasGas). Predvsem prvo je malo verjetno. Vsekakor pa 25-letni zvezdnik iz Pečk na zadnjih štirih dirkah potrebuje 78 točk, da mu nihče ne more vzeti rdeče številke in pokala ... Kaj je povedal pred VN Švedske, kdo bodo glavni tekmeci in kako se je odrezal doslej na severu Evrope ...