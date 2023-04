Slavni Avstrijec je Lewisu Hamiltonu svetoval naj izbere »scuderio«

Potem ko je Lewis Hamilton leta 2021 v zadnjem krogu izgubil bitko za naslov svetovnega prvaka v formuli 1 z Maxom Verstappnom, je ostal brez velikega podviga, ki ga je načrtoval v svoji uspešni karieri. Njegov lov za osmim naslovom svetovnega prvaka (po sedem jih ima z Michaelom Schumacherjem), s čimer bi postal tudi najuspešnejši voznik v karavani formule 1, se zdi pod velikim vprašajem tudi zaradi starosti (38). Njegovo moštvo Mercedes je nekonkurenčno že drugo leto zapored, zato je 38-letnemu Britancu nekdanji dirkač pri Ferrariju Avstrijec Gerhard Berger jasno sporočil.

Gerhard Berger (desno) je bil najprej tekmec Michaelu Schumacherju, potem pa še pomočnik pori Ferrariju. FOTO: Reuters Pictures

»Če Lewis pri Mercedesu ne more dobiti v roke konkurenčnega bolida in ima pri rdečih bikih zaprta vrata, zakaj naj ne izbere Ferrarija, če se še ne želi upokojiti. Morda bi pri njem rešil težave, ki jih ima,« je za avstrijski časnik Kronen Zeitung povedal dolgoletni Schumacherjev sovoznik pri Ferrariju. Svoje mnenje je še dopolnil s simboliko.

»Vsak dirkač želi dirkati za 'scuderio' vsaj enkrat v življenju. Skoraj vsi najboljši vozniki v zgodovini so bili tam tako ali drugače. Ayrton Senna ni šel, ker je vedel, da ne more zmagati, morda bo enako z Lewisom,« je bil iskriv 63-letni Tirolec, ki ima kar 14 sezon v formuli 1 in 10 zmag.