Slovenci sedmi v kvalifikacijah pokala narodov

Slovenska reprezentanca v motokrosu je na pokalu narodov, ekipnem svetovnem prvenstvu, v kvalifikacijah zasedla sedmo mesto in si brez težav zagotovila nastop v nedeljskem finalu A, kjer se bo 20 ekip borilo za naslov prvaka. Najboljši v kvalifikacijah so bili danes Španci pred branilci naslova Francozi. Slovenijo na klasičnem prizorišču v Matterley Basinu letos zastopajo svetovni podprvak razreda MXGP Tim Gajser, 13. v seštevku sezone elitnega razreda Jan Pancar in mladi up Jaka Peklaj.

Gajser na dirki v Veliki Britaniji vozi v svoji kategoriji MXGP, Pancar se je preselil v razred open, Peklaj pa vozi v MX2. Pravila te dirke so takšna, da se v vsaki od treh voženj pomerijo vozniki dveh razredov (MXGP+open, MXGP+MX2, MX2+open). Za končni rezultat reprezentance šteje točkovni izkupiček petih najboljših uvrstitev, najslabši izid se črta, zmaga pa reprezentanca z najmanjšim številom točk oziroma tista, ki zbere največ visokih mest.

V soboto je v kvalifikacijah najboljši izid med Slovenci dosegel Gajser, ki je bil v MXGP drugi za svetovnim prvakom med posamezniki Jorgejem Pradom. Pancar je bil v razredu open osmi, zmagal je Avstralec Jett Lawrence, Peklaj pa v MX2 28., najboljši je bil Francoz Tom Vialle.

Španci na vrhu

V seštevku kvalifikacij – najslabši izid treh dirkačev se ne upošteva – je slavila Španija, ob Pradu sta v ekipi še Oriol Oliver in Ruben Fernandez, s tremi točkami, Francozi Romain Febvre, Tom Vialle in Maxime Renaux so zbrali štiri, Avstralci Jett Lawrence, Hunter Lawrence in Kyle Webster pa na tretjem mestu pet. Slovenija je po odbitku 28. mesta Peklaja dobila deset točk za drugo mesto Gajserja in osmo Pancarja.

Naslov prvakov branijo Francozi, ki so lani doma v Erneeju slavili pred Avstralci, tretji pa so bili Italijani. Slovenija je lani zasedla deveto mesto, kar je bila ponovitev najboljše uvrstitve na takšnih tekmovanjih iz leta 1998. Slovenske barve so lani zastopali Gajser, Pancar in Miha Bubnič.

Na štartnem seznamu je bilo tokrat 36 reprezentanc, 19 se jih je uvrstilo v finale A, pridružila se jim bo še zmagovalka dopoldanskega finala B. Prva vožnja finala A bo v nedeljo ob 14. uri, druga ob 15.30 in tretja ob 17. uri.