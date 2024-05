Slovenci začeli uspešno: v Turčiji prvi padli Nizozemci

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je uspešno začela ligo narodov. V prvem krogu je na turnirju v Antalyi po ogorčenem boju in dveh urah in 45 minutah igre premagala Nizozemsko s 3:2 (-31, 22, -20, 21, 25).

liga narodov prvi turnir Foto Zx Igd

Slovenci v igri niso blesteli, toda izpolnili so cilj, tekmovanje, ki je zelo pomembno v boju za olimpijske igre, so začeli s pozitivnim rezultatom. V boju za Pariz veliko točk resda niso osvojili, a pomembno je, da so jih nekaj izgubili Nizozemci, ki so na lestvici mednarodne zveze – ta bo odločala za zadnje vizume za olimpijske igre, eni od najbližjih zasledovalcev Slovenije. Ta je trenutno na sedmem mestu, v Pariz pa vodi tudi osmo.

Tine Urnaut FOTO: Volleyballworld.com