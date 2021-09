Visokoleteči Slovenci doživeli hladno prho v Ostravi

Standings provided by SofaScore LiveScore

Slovenija je doživela nepričakovani poraz. FOTO: OZS/Ondra Driml

Alen Pajenk, reprezentant Slovenije: »Vedeli smo, da bodo Čehi imeli podporo domačega občinstva. Šli na vse, saj so si res želeli zmage. To so tudi dosegli. Mi smo se poskusili braniti, a nam danes nič ni šlo. Vse čestitke Čehom, zasluženo so zmagali. Jutri nas čaka nova tekma, moramo se spočiti in gremo od začetka.«



Tine Urnaut, kapetan Slovenije: »Današnji večer se ni razpletel po naših željah, ampak to je šport, to je odbojka. Že pred prvenstvom smo rekli, da je konkurenca močna in če ne greš na vsako tekmo maksimalno, kar mislim, da ni bila težava danes, te lahko vsak premaga. Čehi so dobro odigrali, bili so agresivni na servisu, mi smo imeli težave v igri za menjavo. V bistvu ni nič delovalo, kot bi moralo. Po drugi strani pa tudi mi z začetnimi udarci nismo uspeli narediti toliko škode pri njih, da bi jih lahko oddaljili od mreže. Imeli so dober sprejem, na dober sprejem pa danes lahko vsaka ekipa, zlasti na evropskem prvenstvu, dobro odigra. Odigrali so boljše od nas in so si zaslužili zmago.«



Jani Kovačič, reprezentant Slovenije: »Čehi so danes zasluženo zmagali. Mislim, da so bili v vseh elementih boljši od nas. Ne vidim enega elementa, ki bi bil danes pri nas pozitiven. To tekmo moramo čim prej pozabiti in z glavam biti čim prej pri tekmi proti Črni Gori, kar pa bo vse prej kot lahko. Upam, da se bomo hitro dobro pripravili in pripravili tudi glave, saj smo mogoče imeli tudi preveč pritiska.«



Klemen Čebulj, reprezentant Slovenije: »Danes nam igra ni stekla ne na servisu ne na sprejemu. Čehi so danes dobro odigrali od začetka do konca. Držali so njihov nivo, mi pa nismo prišli na našega. Jutri nas čaka nova tekma, ki jo moramo dobiti, zato moramo dvigniti glave in jutri odigrati dosti bolje.«

Jutri našo reprezentanco čaka Črna gora. FOTO: OZS/Ondra Driml

Slovenski odbojkarji so šli na evropsko prvenstvo po (zlato) kolajno. Ta je še vedno dosegljiva, ampak uvodna tekma ni bila spodbudna. Dvakratni evropski podprvaki so prikazali malo dobre igre in izgubili proti domači Češki z 1:3. Jutri bodo tekmec Črna gora, ki je namučila Bolgarijo.Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na Češkem slabo začela branjenja naslova evropskega podprvaka. V uvodnem krogu je klonila proti domači reprezentanci, ki je bila boljša s 3:1 (24, 18, -14, 19).Strahovi, da Slovenija vsaj na začetku prvenstva ne bo prava, so se uresničili. Slovencem se je poznalo, da pred začetkom tekmovanja niso imeli pravih pripravljalnih tekem, na drugi strani pa so motivirani Čehi znali izkoristiti domač teren. Bili so zelo zanesljivi, izbrancipa nikakor niso našli ritma. Niso imeli razpoloženega igralca, prav v vseh elementih so delali napake, tako da so na koncu teren zapustili sklonjenih glav.V prvem nizu so kljub slabi igri držali korak s tekmeci. Niz je bil izenačen, nobena od ekip ni imela več kot dveh točk prednosti, odločitev pa je padla v podaljšku. Pred tem so domači zapravili zaključno žogo, ki jim jo je omogočila napaka. Odločilno napako pa je storil, ki je žogo s prvim tempom poslal izven igrišča.V drugem nizu so si Čehi že na začetku priigrali vodstvo s 6:2.je goste vrnil v igro, na sedmi točki sta bili ekipi izenačeni, toda češki odbojkarji so hitro vrnili udarec, po asuza 18:13 so tekmece spravili v obup, Slovenci so potrebovali kar nekaj časa, da so prišli k sebi, ko pa so, je bilo že prepozno.Vsaj za drugi niz, v tretjem pa so se vendarle začeli prebujati. Nekaj več težav so domačim povzročali s servisi, razigrali so se tudi v napadu, očitno je pomagala menjava podajalca,je ob koncu drugega niza zamenjal. Sredi niza so povedli s 14:9, nato vodili z 20:11, takrat je bilo bolj ali manj jasno, da Čehi tekme ne bodo dobil z maksimalnih 3:0.Da pa je bil tretji niz le preblisk, je pokazal četrti. Čehi so z asom povedli s 6:2, z zanesljivo igro držali prednost in prišli do prestižne zmage.Grčija - Ukrajina 2:3 (22, -24, 22, -19, -6)Poljska - Portugalska 3:1 (16, -22, 16, 19)Belgija - Srbija 3:1 (13, 18, -21, 20)Belgija - Portugalska 2:3 (-23, -22, 20, 18, -13)Ukrajina - Srbija 0:3 (25, 24, 21)Srbija 2 2 0 6:1 6Poljska 1 1 0 3:1 3Portugalska 2 1 1 4:5 2Ukrajina 2 1 1 3:5 2Grčija 1 0 1 2:3 1Belgija 2 0 2 3:6 1Italija - Belorusija 3:0 (18, 12, 15)Črna gora - Bolgarija 0:3 (-22, -17, -25)Češka - Slovenija 3:1 (24, 18, -14, 19)Italija 1 1 0 3:0 3Bolgarija 1 1 0 3:0 3Češka 1 1 0 3:1 3Slovenija 1 0 1 1:3 0Črna gora 1 0 1 0:3 0Belorusija 1 0 1 0:3 0Finska - Severna Makedonija 3:1 (20, 15, -24, 22)Rusija - Turčija 1:3 (-27, 16, -21, -19)Nizozemska - Španija 3:0 (23, 24, 22)Turčija - Španija 3:1 (16, -29, 25, 23)Nizozemska - S. Makedonija 3:0 (20, 18, 22)Nizozemska 2 2 0 6:0 6Turčija 2 2 0 6:2 6Finska 1 1 0 3:1 3Rusija 1 0 1 1:3 0Španija 2 0 2 1:6 0Severna Makedonija 2 0 2 1:6 0Estonija - Latvija 1:3 (-23, -22, 16, -21)Hrvaška - Nemčija 0:3 (-20, -13, -19)Francija - Slovaška 3:0 (22, 20, 19)Nemčija 1 1 0 3:0 3Latvija 1 1 0 3:1 3Francija 1 1 0 3:0 3Estonija 1 0 1 1:3 0Hrvaška 1 0 1 0:3 0Slovaška 1 0 1 0:3 0