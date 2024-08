Slovenke v treh nizih odpravile še Estonke

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je dosegla še drugo zaporedno zmago v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2026. Po torkovi prepričljivi zmagi nad Izraelom je bila naša vrsta danes v Ljubljani s 3:0 (21, 16, 17) boljša še od Estonije.

Slovenke v začetku dvoboja niso delovale najbolj zbrano, v igri točko po točko so bile Estonke tiste, ki so nekajkrat prešle v vodstvo. Slovenke so se ogrele sredi niza in pobegnile za tri točke. Še bolje so igrale v zaključku niza, ko so vodile s +5 in do konca zadržale prednost.

Drugi niz so domače igralke začele precej odločneje s hitrim vodstvom 8:2. Tudi v nadaljevanju Estonke niso zmogle slediti ritmu Slovenk, ki so prednost ob koncu niza povišale na devet točk za zelo prepričljiv drugi niz in vodstvo z 2:0.

Tretji niz je minil bolj ali manj v istem slogu, gostiteljice so prišle do hitrega vodstva (6:2), prednost pa višale v nadaljevanju, ko so prišle do +7. Estonke so se vmes sicer približale na tri točke, to je pa tudi vse, kar so jim Slovenke dovolile.

V domači zasedbi sta bili najbolj učinkoviti Mija Šiftar (13 točk) in Lorena Lorber Fijok (12), deset točk je primaknila Eva Zatković, devet pa kapetanka Saša Planinšec, ta je postala prva slovenska odbojkarica, ki je odigrala 100. tekmo v reprezentančnem dresu.

Drugi del kvalifikacij, ko se bodo Slovenke še enkrat pomerile z istimi tekmicami, toda v gosteh, bo na sporedu v začetku avgusta prihodnje leto. Na prvenstvo stare celine bodo odpotovale vse prvouvrščene reprezentance v sedmih skupinah, ob tem pa še pet najboljših drugouvrščenih ekip.

Vrstni red: Slovenija 6, Izrael 3, Estonija 0.