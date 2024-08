Slovenska reprezentanka bo zaigrala v Rusiji

V mnogih državah so svojim športnikom odsvetovali nastope v Rusiji, nekatere so celo izločili iz državnih reprezentanc, če so se kljub vsemu odločili za igranje v državi, ki je pred poltretjim letom napadla Ukrajino. V Sloveniji oziroma v odbojkarski zvezi ne razmišljajo tako.

Odbojkarska reprezentantka Eva Pavlović Mori bo namreč v prihodnji sezoni igrala v ruskem prvenstvu. Nosila bo dres tamkajšnjega prvoligaša Zarečje Odincovo, ki je v prejšnji sezoni v ruski superligi končal na 11. mestu, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije (OZS).

Osemindvajsetletna slovenska odbojkarica iz Kanala se je na tuje prvič podala pred desetimi leti, ko je odšla k italijanskemu velikanu Foppapedrettiju iz Bergama, se nato pred sezono 2017/18 preselila v francoski Beziers Volley, leto pozneje pa še v Volero Le Cannet. Iz Francije se je pred sezono 2019/20 podala na Poljsko in okrepila LKS Commercecon Lodž, zatem pa jo je pot zanesla še v turški Ilbank in francoski Nancy. V sezoni 2021/22 je zaigrala za kamniški Calcit Volley, leto pozneje pa se je spet podala na tuje, in sicer k turškemu PTT Sporu. V prejšnji sezoni je igrala v Kazahstanu.

»Vedno sem se želela preizkusiti še v ruskem prvenstvu. V preteklosti sem namreč že igrala v drugih najmočnejših prvenstvih v Italiji, na Poljskem in v Turčiji. Manjkala je le še Rusija, kamor sem si res želela. Ponudba je prišla zelo hitro, že novembra lani, tako da niti nisem čakala na kakšne druge možnosti in sem se precej hitro odločila za Zarečje. Veselim se že te izkušnje. Gre za zelo dobro ligo, imamo pa tudi zelo dobrega trenerja Konstantina Ušakova, ki je lani vodil moskovski Dinamo,« je sporočila Eva Pavlović Mori.

Z reprezentančnimi soigralkami se slovenska podajalka v teh dneh v Ljubljani pripravlja na kvalifikacije za evropsko prvenstvo, ki jih bodo naše odbojkarice 27. in 29. avgusta odigrale proti Izraelkam in Estonkam.