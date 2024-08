Zanesljiva zmaga Slovenk

Slovenija – Izrael 3:0 (19, 13, 15)

Športna dvorana Maksa Pečarja, gledalcev 500, sodnika: Ilhan (Turčija), Milonakis (Grčija).

Slovenija: Pavlović Mori 5 (2 asa, 2 bloka), Lorber Fijok 11, Zatković 10 (1 blok), Šiftar 11 (1 as), Velikonja Grbac, N. Milošič 9 (2 asa, 2 bloka), Kukman, Mazej, Planinšec 14 (1 as, 3 bloke), Banko, Halužan Sagadin, Leban 1 (1 as), Jurič.

Izrael: Devash 3, Kimel 2 (1 as), Hakas 5 (3 bloke), Saada 8 (1 blok), Ganah, Malik, Goncalves Correa 1, Zilberman, Marmen, Gamanovich 12 (1 as, 1 blok), Kerschenbaum, Bookman.