Slovenci želijo razočarati selektorja, ki je v Ljubljani pustil največji pečat

Čeprav pogled skozi okno v zadnjih dneh tega ne razkriva, se prvi del poletja vsaj v odbojkarskem svetu približuje vrhuncu. Osem najboljših reprezentanc rednega dela lige narodov se v kitajskem Ningboju meri za prestižno lovoriko, slovenska izbrana vrsta bo za preboj v polfinale izzvala branilce naslova Francoze. O vlogi favorita ni dvoma, galski petelini v skoraj popolni postavi imajo znova najvišje cilje, tudi Slovenci z Rokom Možičem, Tončkom Šternom in igralsko zasedbo, ki je v Stožicah dobila krila, na Kitajsko ne odhajajo na izlet.

Ob začetku nove reprezentančne zgodbe o preboju na zaključni turnir lige narodov v slovenskem taboru niso govorili na glas, tekmovalne cilje je bilo potrebno prilagoditi manj izkušeni postavi na parketu Brez prask ni šlo, z zvrhano mero sreče oziroma pomoči tekmecev so igralci selektorja Fabija Solija najprej dobili priložnost, jo proti Srbiji skoraj zapravili, na koncu pa z odbojkarskega vrtiljaka sestopili nasmejani. Čeprav so mu veterani na voljo, se tekmovalni Italijan ni prepustil skušnjavi, Tine Urnaut, Gregor Ropret in Alen Pajenk bodo zaključni turnir spremljali prek televizijskih zaslonov. Slovenski mladeniči v Ningboju ne bodo prepuščeni sami sebi, za to bosta poskrbela kapetan Jan Kozamernik in najbolj izkušen v sedanji zasedbi Jani Kovačič.

Četrtfinale, danes: 9.00: Italija – Kuba

13.00: Brazilija – Kitajska jutri: 9.00: Slovenija – Francija

13.00: Japonska – Poljska

»Na trenutke te fantje igrajo zelo dobro. Naša generacija si je morala vse, kar sedaj imamo, priboriti s trdim delom in treningom. Zdi se mi, da ta želja, da so vsak trening še boljši, tem fantom malo manjka, zagotovo pa imajo talent. Kdo bo moj naslednik? Nejc Najdič ima ves potencial tega sveta,« je ob slovesu sedanjo zasedbo ocenil dolgoletni podajalec Dejan Vinčić. Pritrjujejo mu tudi soigralci, Slovenija je za mesto med svetovno elito garala, zdaj bo potrebno ta status ohraniti.

Jan Kozamernik bo slovenski kapetan na Kitajskem. Foto Aleš Oblak

Pred jutrišnjim (9.00) dvobojem s Francijo so Slovenci brez pravega rezultatskega pritiska, sproščeni nikakor. Priložnost proti galskim petelinom je velika, v Burgasu bi s kanček bolj mirno glavo (ali igro na ravni stožiške) lahko presenetili zasedbo nekdanjega slovenskega selektorja Andree Giannija, po drugi strani bo tudi Francija na Kitajskem veliko boljša. Vzporedno s slovensko srhljivko proti Srbiji so Francozi za konec rednega dela podobno napeto tekmo odigrali v ponovitvi pariškega finala, olimpijski prvaki so po petih nizih morali priznati premoč Poljski in žilavemu Wilfredu Leonu.

225 točk je v rednem delu VNL dosegel Theo Faure

Drugi napadalec VNL

V strelski boj z njim se je spustil korektor Theo Faure in Poljakom nasul kar 28 točk. Največji talent francoske odbojke pri 25 letih začenja najboljše obdobje v karieri, podobno kot Možič velja za nosilca nove generacije evropske odbojke. Oba sta tudi del slovite italijanske lige, visoka sta dva metra (Faure 202 cm, Možič 200), razlikujeta pa se po načinu igre. Možič je bolj preudaren, a se zna »sneti z verige«, ko ga Slovenija potrebuje, Faure je pravi razbijač na mreži. »Odbojko sem začel igrati pri 11 letih, a nisem takoj sanjal o tem, da bi bil odbojkar. Nato pa mi je postajala vedno bolj všeč, ko me je trener prvič postavil na položaj korektorja (pred tem je igral kot sprejemalec, op. p.), se mi je odprl nov svet. Všeč mi je, da je v napadu na mojih ramenih še večje breme,« pojasnjuje 93 kg težki korektor, z 225 točkami drugi najboljši napadalec rednega dela lige narodov.

Rok Možič bo izzval olimpijske prvake Francoze. Foto Leon Vidic

Ob njem se na igrišču lahko nadejamo še nekaj slovitih imen. Yacine Louati, Antoine Brizard, Giennia Grebennikov, Trevor Clevenot in soigralci so v zadnjih sezonah s Slovenci bili številne bitke. Tudi Možič, Tonček Štern, Jan Kozamernik, Nik Mujanović in preostala Solijeva četa so jim lahko kos, v kolikor bodo na Kitajskem naredili nov korak naprej. Ta gotovo ni nemogoč.