Slovenski as bo poslej branil barve hrvaške zveze

Najboljši slovenski spidvejist Matej Žagar bo v prihodnji sezoni branil barve Hrvaške motociklistične zveze (HMS). Za ta korak se je 41-letni as iz Črne vasi pri Ljubljani odločil zaradi tega, ker z odgovornimi za spidvej pri nas ni našel skupnega jezika.

»Za slovensko zvezo dirkam vse od leta 2000, ko sem se začel ukvarjati s tem (moto)športom. No, ta niz se bo končal v sezoni 2025, ker sem se moral soočiti z določenimi omejitvami, ki so jih postavili nekateri delegati za spidvej v Sloveniji. Po zaslugi velikih in pravih prijateljev iz Hrvaške (družine Pavlic) bom lahko kljub temu kariero nadaljeval tako, kot si želim,« je pojasnil Žagar.

Matej Žagar se lahko med drugim pohvali s petimi zmagami na dirkah za svetovno prvenstvo. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Kakor so še sporočili iz Hrvaške, bo 18-kratni slovenski prvak v spidveju, ki se lahko med drugimi uspehi pohvali tudi s petimi zmagami na dirkah za svetovno prvenstvo, v prihodnji sezoni dirkal za poljski klub Tarnow in britanski Birmingham. Njegova domača baza bo poslej SK Milenium, priprave in treninge pa bo Matej opravljal v Donjem Kraljevcu.