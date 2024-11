Mladi slovenski dirkač prehitel vse tekmece z vodilnim v prvenstvu na čelu

Mlademu slovenskemu dirkaču Marku Kastelicu (Lema Racing) je uspel nov podvig. Na preizkušnji za (odprto) italijansko prvenstvo razreda GT4 v Misanu je namreč z mercedesom AMG GT4 slavil odmevno zmago.

Odličen konec tedna na stezi, poimenovani po tragično preminulem domačem motociklističnem asu Marcu Simoncelliju, je komaj 17-letni up iz Ivančne Gorice napovedal že z najboljšima dosežkoma uradnih treningov. V kvalifikacijah je nato obakrat končal na drugem mestu, sobotna dirka pa se ni izšla povsem po Markovih željah, saj so ga upočasnile težave s pogonskim agregatom, zaradi katerih ni mogel izvleči več od nehvaležnega četrtega mesta. Pozneje so ugotovili, da se je pokvaril senzor za dovod goriva.

Na drugi dirki je Mark Kastelic z mercedesom AMG GT4 pustil za seboj vse tekmece. FOTO: David Smole

V nedeljo pa slovenskega najstnika nihče ni mogel ustaviti na poti do prvega mesta. Čeprav ni štartal najbolje, je hitro nadomestil izgubljeno, dva kroga pred koncem pa je v dvoboju za zmago prehitel tudi vodilnega na dirki in v prvenstvu Tomasa Guedesa (porsche cayman GT4), in ciljno črto prečkal dobro sekundo pred izkušenejšim Portugalcem. Kastelic se je s tem uspehom v skupni razvrstitvi zavihtel na tretje mesto.