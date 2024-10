Nova lovorika za Jermana, nase opozoril tudi najstnik iz Lucije

Najhitrejši slovenski motorist Marko Jerman (AC1 Racing, yamaha) je minuli konec tedna na Grobniku le še potrdil svojo premoč v alpsko-jadranskem prvenstvu. Potem ko je v svojo korist odločil obe dirki, se je prepričljivo veselil naslova prvaka v razredu superstock do 1000 ccm. Za nameček je slavil končno zmago tudi v evropskem pokalu.

Zanimivo, da se vikend ni začel po njegovih željah. Zaradi preglavic pri iskanju pravih nastavite se je moral v kvalifikacijah sprijazniti z 10. mestom. »Za prvo dirko smo potem vse skupaj še enkrat dobro proučili, opravili nekaj sprememb, ki so se izkazale za dobitno kombinacijo. Obe preizkušnji sta se nato odvili po načrtih,« je pojasnil Jerman, nadvse zadovoljen z dosežki v letošnji sezoni. »Z ekipo smo opravili odlično delo, kar potrjujejo tudi naši rezultati,« se je uspešne sezone veselil 40-letni as iz Depale vasi pri Domžalah.

Marko Jerman se je veselil novega naslova alpsko-jadranskega prvaka. FOTO: Sofrić Studio

Ob Jermanu se je pod slovensko zastavo druge dirke v tej konkurenci udeležil tudi Aleš Brzin (AMD Trebnje, yamaha), ki si je privozil četrto mesto. V kategoriji za pokal do 1000 ccm je zmagal in tako potrdil skupno prvo mesto.

V razredu supersport do 600 ccm je nase opozoril komaj 16-letni Lucijčan Etien Kantar Božič (AC1 Racing, triumph), ki se je izkazal z drugim in tretjim mestom, na katerem je v svoji krstni sezoni končal tudi v skupni razvrstitvi. »Malo sem imel težave z izpušno cevjo in sprednjo vilico, vendar pa smo z ekipo vse rešili. Izboljšal sem svoj najboljši čas kroga. Po težki sezoni sem zelo vesel z zaključkom – z dvema uvrstitvama na zmagovalni oder in skupnim tretjim mestom,« je bil dobro razpoložen mladi Primorec.

Etin Kantar Božič je opozoril nase z drugim in tretjim mestom. FOTO: Racebg.net

V kategoriji superstock do 600 ccm je Enej Logar (AMD Domžale, yamaha) tako v soboto kot tudi v nedeljo v cilj pridrvel na petem mestu. Barve ekipe AC1 Racing je branil tudi Hrvat Marko Košuljandić (ducati), sicer član MD Depala vas, ki je v superbiku zasedel 11. in 10. mesto.