Slovenski atletinji v Braziliji tokrat do četrtih mest

Leja Glojnarič, ki je bila že zlata v mnogoboju, je v metu kopja zasedla četrto mesto, Iris Breganski, bronasta iz mnogoboja, pa je bila v skoku v daljino prav tako četrta.

Obe atletinji na olimpijadi gluhih čaka še nastop v njuni paradni disciplini – za obe je to skok v višino, so zapisali pri Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije.