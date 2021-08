Slovenski odbojkarji zadnji hip odpovedali nastop v Ukrajini

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bi morala danes odpotovati na pripravljalni turnir v Zaporožju. Toda tik pred zdajci je bila zaradi zdravstvenih razlogov prisiljena odpovedati svojo udeležbo v Ukrajini.



»Naša izbrana vrsta bi v sklopu priprav za bližnje evropsko prvenstvo, ta konec tedna odigrala tri tekme z močnimi tekmeci – Bolgari, Srbi in Ukrajinci. Toda tik pred odhodom so pri eni osebi ugotovili okužbo z novim koronavirusom. V luči odgovornega in preventivnega ravnanja je bila sprejeta odločitev, da reprezentanca izpusti turnir v Ukrajini, vsi člani ekipe pa se za nekaj dni umaknejo v samoizolacijo,« so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije (OZS).



Za ta korak, da ne odpotujejo v Zaporožje, so se po temeljitem razmisleku odločili zato, ker nočejo ogroziti javnega zdravja in nastopa naše reprezentance na prvenstvu stare celine.



