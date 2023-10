Slovenski plezalki v dobrem izhodišču po prvem delu kvalifikacij za OI

Slovenske športne plezalke so uspešno začele evropske kvalifikacije za popolnitev mest na olimpijskih igrah v kombinaciji balvanov in težavnosti prihodnje leto v Parizu. Vita Lukan in Mia Krampl po prvem delu tekmovanja v Lavalu v Franciji zasedata šesto oziroma sedmo mesto, Sara Čopar je na 15. mestu.

Predtekmovanje se je danes začelo s preizkušnjo v balvanih. Najboljša Slovenka je bila Lukanova z osvojenimi tremi vrhovi od štirih. Kramplova je bila z dvema vrhovoma 15., Čoparjeva pa z enakim dosežkom tik za njo.

Športne plezalke je zatem čakal še nastop v težavnosti. Vita in Mia sta osvojili vrh smeri, s čimer sta iztržili po 100 točk. Vrh smeri je sicer osvojilo še pet tekmovalk, Sara pa je dosegla višino 34+ za 12. mesto in 64,1 točke v tem delu preizkušnje.

Najuspešnejša Slovenka po prvem delu tekmovanja je Lukanova, ki je osvojila 184 točk, Kramplova ima na svojem računu 164,6 točke, Čoparjeva pa 128,5 točke. Na vrhu sta Francozinja Oriane Bertone, ki je bila najboljša po balvanih, z izkupičkom 199,8 točke in Italijanka Laura Rogora, ki ima 199,4 točke.

Jutri na vrsti še moški

Prvi nastop v Lavalu jutri čaka še moške s tremi Slovenci, na štartu bodo Luka Potočar, Anže Peharc in Martin Bergant.

V Franciji bodo zgolj zmagovalcema tega tekmovanja podelili vstopnici za nastop na olimpijskem turnirju. Nastop v Parizu 2024 si je že pred dvema mesecema in pol z zmago na svetovnem prvenstvu v Bernu zagotovila Janja Garnbret, olimpijska prvakinja iz Tokia 2021.

Slovenska reprezentanca ima na voljo še eno žensko in dve moški kvoti. V soboto bodo na sporedu polfinalni boji, v nedeljo pa bo sledil sklepni del tega tekmovanja.