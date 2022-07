Slovenski športni upi že pri petih kolajnah

Mladi slovenski športniki so na olimpijskem festivalu evropske mladine (OFEM) v Banski Bystrici doslej osvojili že pet kolajn, od tega so si tri izbojevali judoisti. Po srebrnem Tobiasu Fürstu Črtancu (do 66 kg) sta se v tem japonskem borilnem športu na zmagovalni oder povzpela tudi drugouvrščeni Nik Purnat (do 90 kg) in tretjeuvrščena Nika Koren (do 70 kg).

Purnat je za srebrno odličje premagal Nizozemca Florisa Den Hartoga, Estonca Jakoba Varesa, Madžara Petra Kenderesija in Gruzinca Archila Mamulašvilija, v zaključnem dvoboju pa je izgubil s Srbom Miljanom Raduljem.

Na zmagovalni oder se je povzpela tudi Nika Koren (desno). FOTO: Carlos Ferreira/EJU

Nikov uspeh je dopolnila Nika Koren, ki je bila boljša od Ukrajinke Alise Videnejeve, Nemke Eve Ronje Buddenkotte in Izraelke Gaye Bar Or, v polfinalu pa je morala priznati premoč Švedinji Ingrid Nilsson. Omeniti kaže, da vsi trije naši dobitniki žlahtnih kovin v judu prihajajo iz ljubljanskega Bežigrada.

Od slovenskih upov sta se na Slovaškem s (srebrnima) kolajnama okitila tudi plavalka Nija Gerdej (na 200 m prsno) in atlet Žan Ogrinc, ki se je z drugim mestom izkazal v teku na 800 metrov.