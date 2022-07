Slovenski upi tekvondoja bodo sprejeli prvi izziv v Bolgariji

Letos so v polnem ritmu zaživeli tudi borilni športi, med njimi tekvondo olimpijskega združenja WT. Potem ko so bili Slovenci pomladi uspešni na članskem evropskem prvenstvu v Manchestru, bodo njihovi mlajši kolegi sprejeli izziv v bolgarski metropoli Sofiji, kjer bo konec tedna svetovno kadetsko prvenstvo. Med 683 tekmovalci bodo štirje slovenski borci, katerih glavni cilj bo nabiranje izkušenj za bitke v starejših kategorijah.

Sofija bo prizorišče letošnjega kadetskega mundiala med 28. in 31. julijem. Na njem bodo branili slovenske barve štirje tekmovalci – Tena Jakovina (nad 59 kg, Šmartno Litija), Olja Bulatović (do 37 kg, Pantar), Jakob Kastelic (do 37 kg) in Vid Milošević (do 41 kg, oba Kang), sin nekdanjega reprezentanta Borisa Miloševića. Tena bo imela v kategoriji 33 tekmovalk, Olja 34, Jakob 45 in Vid 39 tekmovalcev. V Sofiji jih bosta vodila trenerja Goran Divković in Tomaž Zakrajšek, nekdanja reprezentanta in izkušena člana tekvondo družine. Prvi vodi klub Tempo in je oče enega naših najbolj nadarjenih tekmovalcev Patrika Divkovića, ki je letos osvojil bron na EP v Manchestru, drugi vodi klub Kang in se je leta 2006 ovenčal z bronom na EP.

Vsaka zmaga bi bila le dodatna nagrada

»V Sofijo bomo odpeljali mlado ekipo, po dva fanta in dekleti, katerih glavni cilj ne bodo kolajne. Želimo nabrati čim več nujnih izkušenj, ki jim bodo prišle prav v poznejših letih, saj želimo s tovrstnimi akcijami zagotoviti, da bodo tekmovalci ostali v tekvondoju tudi v prihodnje in bili uspešni v mladinski in seveda članski kategoriji. Vsaka zmaga v Sofiji bi bila zanje le dodatna nagrada,« je predstavil poslanstvo trenerjev Zakrajšek.

Slovenska reprezentanca na pripravah v Sarajevu (od leve): trener Tomaž Zakrajšek, Vid Milošević, Jakob Kastelic, Olja Bulatović, Tena Jakovina in trener Goran Divković. FOTO: J. S.

Zakrajšek in Divković sta četverico prejšnji teden odpeljala na priprave v Sarajevo, kjer so vadili pod vodstvom trenerja reprezentance BiH Harisa Husića. Z opravljenim pri klubu Novi Grad Sarajevo so bili navdušeni.

683 tekmovalcev bo nastopilo na kadetskem svetovnem prvenstvu v olimpijskem tekvondoju.

»Vsak dan smo imeli 'sparinge', to je bilo nenavadno za naše tekmovalce, toda potrebovali smo prav to. Vsi štirje so bili izmučeni, kar je bil naš namen, po tednu ustvarjalnega 'počitka' pa bodo lahko krenili na prvenstvu na vso moč in spočiti za borbe,« je ocenil Zakrajšek.

Slovenska reprezentanca pod olimpijskimi skakalnicami. FOTO: J. S.

»S pripravami v BiH smo zadeli v polno, ekipa se je zbližala. Gostitelji so nas peljali na Igman in Trebević, videli smo nekdanjo stezo za bob, iz VIP lože smo si ogledali tudi nogometno tekmo med Željezničarjem in Leotarjem na Grbavici. Navijači so bolj strastni kot v Nemčiji, kjer sem si ogledal več tekem Herthe. Tudi tekma v bučnem vzdušju je bila za naše upe dobra izkušnja,« je še dodal v Berlinu rojeni mojster tekvondoja.