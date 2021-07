Šport na Slovenskem je bil olimpijski zamudnik

V nadaljevanju preberite tudi:



Za razvoj športa je bila tudi na Slovenskem na prelomu 19. in 20. stoletja pomembna uvedba prostovoljnih igralnih popoldnevov v srednjih šolah na območju Avstrije (1890). Zasnovani so bili, za razliko od obvezne šolske telovadbe, bolj športno. Običajno jih tudi niso vodili učitelji šolske telovadbe, temveč učitelji drugih strok, pogosto klasični filologi. Poleg iger, kmalu je prevladal nogomet, so dijakom priporočali plavanje, razne atletske vaje in pozimi drsanje.