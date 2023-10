Športni konec tedna v prestolnici

Središče prestolnice se bo konec tedna spremenilo v največji športni park. Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez bo v sodelovanju s športnimi zvezami in partnerji Olimpijskega festivala ponudil skoraj 50 različnih športnih izzivov, namenjenih mladim in mladim po srcu. Otroci in mladi bodo lahko na enem mestu preizkusili 39 različnih športov, se pomerili v 11 dodatnih izzivih, hkrati pa spoznali tudi nekaj najboljših slovenskih športnikov. Vztrajnost prinaša rezultate in tudi na Olimpijskem festivalu organizatorji trud nagrajujejo s plišasto maskoto Foksi.

Obeta se pester športno-družabni program. Foto: Oks

Obeta se pester športno-družabni program. V soboto ob 10. uri bo prižig olimpijskega ognja, v nedeljo ob 10. uri pa interaktivna gledališka predstava Foksi in olimpijski zaklad.

Vsi gibanja željni, dobrodošli tudi na vodeni skupinski vadbi v soboto ob 18. uri in BeActive teku s Toyoto v nedeljo ob 11. uri.

Več informacij na festival.olympic.si.

Središče prestolnice se bo konec tedna spremenilo v največji športni park. Foto: Oks

Naročnik oglasne vsebine je Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez.