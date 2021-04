Štajerci pogasili ogenj oranžnih zmajev

Zasuki na obeh straneh

Slovenija v ligi narodov tudi leta 2022

Mednarodna odbojkarska zveza je zaradi razmer v povezavi s pandemijo novega koronavirusa odpovedala letošnji pokal challenger. Posledično bo slovenska moška reprezentanca tudi v letu 2022 zagotovo igrala v ligi narodov. Turnirjev pokala challenger na Portugalskem in Hrvaškem, na katerih bi si najboljša moška in ženska reprezentanca zagotovili uvrstitev v elitno ligo narodov, letos tako ne bo, nobena od reprezentanc pa ne bo izpadla iz najvišjega ranga tekmovanja.

Odbojkarji Merkurja Maribora so v finalu državnega prvenstva izsilili četrto tekmo. Na tretjem dvoboju so namreč v domači dvorani Tabor s 3:2 (-33, 16, 22, -23, 11) premagali ljubljanski ACH Volley in mu tako preprečili, da bi se že danes veselil 18., sedemnajstega zaporednega, naslova prvaka. Mariborčani so finalni izid v zmagah znižali na 1:2. Najučinkovitejša v zmagovalni vrsti sta bilas 26 inz 20 točkami,jih je za nasprotno stran zbral 18,in Iranecpo 16. Četrta finalna tekma bo v petek v Tivoliju.Štajerci so spet pokazali borbenost in nepopustljivost, tokrat so pokazali tudi več znanja od tekmeca, ki ni bil posebej razpoložen, za kar so bili nagrajeni z zmago. Za to je zaslužna vsa ekipa, najbolj pa Možič in Ukrajinec Kisiljuk, ki sta pokazala izvrstno predstavo. Mariborčani so tokrat Ljubljančane nadigrali predvsem v bloku, skupno so iz te prvine dosegli 13 točk, tekmec le šest. Štiri bloke je prispeval, tri pain Kisiljuk, slednji je pokazal eno najboljših predstav v dresu Mariborčanov.Po prvem nizu so bili oranžni zmaji sicer še bližje končnemu uspehu. V maratonskem nizu so unovčili svoje izkušnje, ubranili nekaj zaključnih žog, niz je za izid 35:33 končal Matej Kök, Mariborčan v ljubljanski vrsti. Po zmagi v izenačenem nizu so gosti popustili. Predvsem pri sprejemu, trenerju gostovniso pomagale niti menjave v ekipi, ta je v tem delu osvojila vsega 16 točk.V tretjem nizu je bilo videti, da je prišla k sebi, čeprav so še vedno kazale luknje v obrambi. Posebej po vodstvu 16:13, ko so tekmecem dovolili šest zaporednih točk, ki so bile na koncu odločilne. Nekaj podobnega se je dogajalo tudi v četrtem nizu. Ljubljančani so zapravili vodstvo z 19:16, toda po izenačenju 20:20 izkoristili nekaj napak domačih in povedli s 23:20.As, na vsej tekmi je dosegel tri, in blok Šketa sta Mariborčane spet približala tekmecem, toda na koncu je Amir Tuhteh z blokom zaustavil Možiča, kar je pomenilo, da je ACH niz dobil s 25:23. Toda gostiteljev to ni spravilo iz tira, v tie breaku so povedli s 6:2, gosti so še prišli na dve točki zaostanka, toda končnica je vendarle zasluženo pripadla Štajercem.