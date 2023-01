Šteje si v veliko čast, da je lahko vadila s Tino, Urško, Ano ...

V nadaljevanju preberite:

Kako je Anka Pogačnik, najboljša slovenska judoistka leta 2022, v pogovoru za Delo ocenila lansko sezono, kaj ji pomeni to priznanje, kakšne cilje si je zastavila za letos, kdaj bo spet nastopila na tekmi, kakšne težave so jo ovirale ob koncu lanskega leta, kako je zadovoljna s svojo zdajšnjo pripravljenostjo, kaj je 31-letna članica kranjskega Triglava povedala o obdobju, ko je pod vodstvom trenerja Marjana Fabjana vadila pri klubu Z'dežele Sankaku, kako je doživljala Tino Trstenjak in njen pohod na svetovni vrh ...