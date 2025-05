Štiri Slovenke v polfinale na Baliju

Svetovni pokal v športnem plezanju se po uvodnih dveh postajah sezone na Kitajskem ta konec tedna nadaljuje s tekmami v težavnosti in hitrosti na Baliju v Indoneziji. Skozi današnje kvalifikacije težavnosti so si polfinale priplezale Slovenke Rosa Rekar, Mia Krampl, Sara Čopar in Vita Lukan. Luka Potočar in Lovro Črep sta bila neuspešna.

Premierna tekma na otoku Bali je tretja postaja letošnje sezone svetovnega pokala. V današnjih kvalifikacijah je nastopilo šest Slovencev, ki so se potegovali za nedeljski odločilni del tekmovanja.

Sara Čopar FOTO: Črt Piksi

Najbolje je opravila Rosa Rekar, ki je kvalifikacije sklenila na petem mestu, preplezala je višini 38 in 32+. Med deseterico sta v konkurenci 51 plezalk končali tudi Mia Krampl (37+, 28+) na sedmem in Sara Čopar (33+, 28+) na desetem mestu.

Polfinalni nastop si je priborila tudi Vita Lukan. Slednja je dosegla višini 30 in 22+, kar je zadoščalo za delitev 23. mesta. V polfinale se sicer uvrsti najboljših 24 plezalk, a jih bo v nedeljo startalo 27, saj si je kar pet tekmovalk razdelilo 23. mesto.

Vita Lukan FOTO: Črt Piksi

Tudi kvalifikacijsko zmago sta si razdelili dve plezalki. Britanka Erin McNeice in Japonka Ai Mori sta obe smeri preplezali do vrha. Tretje mesto sta si razdelili Italijanka Laura Rogora in Korejka Chaehyun Seo.

V moški konkurenci 55 plezalcev sta od Slovencev nastopila Luka Potočar in prvič letos Lovro Črep. Potočar je doslej na uvodnih tekmah na Kitajskem poskrbel za edini finale ter priplezal do šestega mesta.

Tokrat sta bila oba prekratka za polfinalni nastop. Potočar je dosegel višini 16+ in 34+ ter pristal na 28. mestu. Črep je bil 43. (15+, 30+).

Mia Krampl FOTO: Jože Suhadolnik

Tudi na vrhu moških kvalifikacij sta končala dva plezalca, prvo mesto sta si razdelila Japonca Soratu Anraku in Satone Jošida (oba 32+, vrh). Tretji je bil Španec Alberto Gines Lopez (32+, 36+).

V soboto bo na Baliju na sporedu preizkušnja v hitrosti brez slovenske udeležbe. V nedeljo v Indoneziji sledita še odločilna kroga v težavnosti s polfinalom in finalom. Za finale je na voljo osem mest v obeh konkurencah.