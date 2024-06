Štirje slovenski polfinali v Budimpešti

V Budimpešti se je s predtekmovanjem v balvanskem in težavnostnem plezanju končal uvodni krog drugega dela kvalifikacij za olimpijske igre v Parizu. Po dveh dnevih tekmovanj so si polfinale in mesto med dvajseterico najboljših zagotovili štirje Slovenci od osmerice, in sicer Mia Krampl, Vita Lukan, Lucija Tarkuš in Luka Potočar. Budimpešta je končna postaja serije kvalifikacijskih tekem, po katerih bo znanih skorajda vseh 20 udeležencev in 20 udeleženk olimpijskega turnirja v športnem plezanju avgusta v Parizu.

V nedeljo po finalnem krogu bo znano, ali bo olimpijska šampionka Janja Garnbret, ki si je vozovnico za Pariz zagotovila že lani avgusta v Bernu, edina predstavnica Slovenije v športnem plezanju na OI v Parizu. Še vedno je namreč odprt boj za slovenski olimpijski kvoti, žensko in moško. Slovenci ohranjajo živo upanje v olimpijskih kvalifikacijah. Vsega skupaj bo po koncu drugega kvalifikacijskega dela v Budimpešti znanih deset potnic in deset potnikov na olimpijske igre, kjer bo Garnbret avgusta branila naslov olimpijske prvakinje.

Po balvanih, ti so bili na sporedu v četrtek, in po preizkušnji v težavnosti, so si obstanek na tekmovanju zagotovili Kramplova, Lukanova, Tarkuševa in Potočar. Pri ženskah je trenutno najboljša Chaehyun Seu iz Južne Koreje z izkupičkom 199,1 točke od 200 možnih, v težavnosti je edina osvojila vrh smeri, v balvanih je bila šesta. Dobro kaže tudi Mii Krampl, ki si je polfinale zagotovila s petim dosežkom z osvojenimi 167,1 točkami. Po balvanih je bila 13., v težavnosti je bila deveta.

Potočar edini Slovenec v boju za OI

Lukanova, 13. po balvanih, 17. je bila v težavnosti, je v polfinale napredovala s skupno 17. dosežkom (133,2 točke). Tarkuševa si je še en tekmovalni krog priborila z 19. dosežkom (132,0 točke) kot 25. po balvanih in 14. po težavnosti. Sara Čopar je s 25. dosežkom (107,2) izpadla iz boja za olimpijsko mesto. Najboljši moški dosežek je po prvem delu tekmovanja pripadel olimpijskemu prvaku iz Španije. Alberto Gines Lopez je osvojil 152 točk od možnih 200, 100 točk je na voljo v balvanih, 100 v težavnosti. Najboljši Slovenec Potočar je 15., z izkupičkom 97,5 točke, bil je 24. po balvanih, polfinale pa si je priplezal s 13. mestom v težavnosti. Jeseničan je tako ostal edini Slovenec v boju za premierno moško olimpijsko vozovnico.

Za zapolnitev druge v Budimpešti ni več možnosti. Preostala slovenska trojica je iz tega boja že izpadla. Martin Bergant je končal na skupno 23. mestu (87,7 točke), Anže Peharc je bil 28. (77,6), Zan Lovenjak Sudar pa 41. (57,4). V nedeljo bo še finale najboljše osmerice, prav tako v obeh disciplinah, balvanih in težavnosti. Takrat bodo znani tudi potniki na olimpijske igre.

Prvi del olimpijskih kvalifikacij je bil od 16. do 19. maja v Šanghaju na Kitajskem. Slovenci se na Kitajskem niso prebili v finale. Mia Krampl, ki je ob Janji Garnbret pred tremi leti v Tokiu nastopila na prvih OI, je na Kitajskem zasedla 12. mesto. Peharc in Potočar sta prvi del olimpijskih kvalifikacij končala na 14. oziroma 15. mestu, Lucija Tarkuš je prvi del kvalifikacij sklenila na 18. mestu, Vita Lukan je bila 24., Lovenjak Sudar 30., sara Čopar 33., Bergant pa je pristal na 35. mestu.