Svetovni prvak šokiral navijače

Finski dirkaški šampion Kalle Rovanperä (Toyota), ki je že pred zadnjo postajo na Japonskem ubranil naslov svetovnega prvaka v reliju, je včeraj šokiral svoje navijače. Sporočil je namreč, da se bo v prihodnji sezoni udeležil le polovice preizkušenj.

»Za to odločitev je več razlogov, med glavnimi pa je ta, da dirkam že več kot petnajst let, kar je res dolgo obdobje. Zadnji sezoni sta bili čudoviti, vendar pa sta me obenem dodobra izčrpali tako telesno kot tudi psihično,« je svojo odločitev obrazložil 23-letni šampion iz Jyväskyläja, ki je na zadnjem letošnjem reliju za svetovno prvenstvo na Japonskem osvojil tretje mesto za svojima moštvenima sotekmovalcema, Valižanom Elfynom Evansom in Francozom Sebastienom Ogierjem,

Rovanperä je sicer z vodstvom Toyote sklenil novo večletno pogodbo. V sezoni 2025 bo – kakor je napovedal – spet nastopil na vseh dirkah, saj bo dotlej znova napolnil svoje izpraznjene baterije. Toyotine barve bo sicer naslednje leto ob finskem šampionu, Evansu in Ogierju še naprej branil tudi Japonec Takamoto Kacuta.

Kallejevo odločitev je podprl tudi vodja Toyotine ekipe in njegov rojak, Jari-Matti Latvala. »Veseli nas, da smo s svetovnim prvakom podaljšali sodelovanje. Čeprav je Kalle še mlad, je za njim že dolga kariera. Zaradi tega se zdi, da je njegova odločitev kljub vsemu pravilna,« je dejal nekdanji vrhunski dirkač.