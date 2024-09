Že pri devetih letih je prava mala raketa

Med gosti nedeljske dirke formule 1 za veliko nagrado Italije v Monzi je bil tudi doslej zadnji Ferrarijev svetovni prvak Kimi Räikkönen (iz sezone 2007), ki je – če je mogoče soditi po fotografijah – vidno užival v družbi svoje družine ter nekdanjih dirkaških kolegov in tekmecev. S posebej velikimi očmi je vse skupaj od blizu opazoval Kimijev devetletni sin Robin Räikkönen.

Mladi Finec, ki že opozarja nase z drznimi vožnjami in uspehi v kartingu, je ob tem izkoristil priložnost ter se fotografiral z Maxom Verstappnom, Lewisom Hamiltonom in Charlesom Leclercom, velikim zmagovalcem tokratne dirke v Monzi. Za piko na i se je lahko celo usedel v Mercedesov dirkalnik.

Kimi Räikkönen s svojo družino, Ginom Rosatom in Maxom Verstappnom FOTO: Instagram G. R.

Nad »malim asom«, kakor kličejo Räikkönena mlajšega, je očaran tudi njegov boter in Kimijev dobri prijatelj Gino Rosato, ki je dolgo deloval v kraljevskem avtomobilističnem razredu – pri Ferrariju in Lotusu. »Otrokov cilj je jasen – biti nekoč kakor Max Verstappen in njegov oče Kimi Räikkönen. Že zdaj je prava mala raketa! Seveda je do tja še dolga pot, toda formula 1, prihajamo!« je pod skupno fotografijo na družbenem omrežju instagram zapisal Rosato.