Evropski podprvaki boljši od svetovnih prvakov

Slovenija : Poljska 3:1 (22, -23, 19, 23)

Sejmiščna dvorana v Riminiju, brez gledalcev, sodnika Rapisarda (Italija), Joo-Hee (Južna Koreja).

Slovenija: T. Štern 18, Pajenk 10, Kozamernik 9, Šket 3, Vinčić, Štalekar, Ž. Štern, Klobučar, Kovačič, Videčnik, Ropret 3, Urnaut 13, Čebulj 17, Možič 1.

Poljska: Muzaj, Kaczmarek 17, Wojtazsek, Drzyzga, Lomacz 1, Kubiak 8, Sliwka 13, Zatorski, Janusz, Bieniek 16, Fornal, Badnorz, Klos 7, Huber.



Foto

Kolo lige narodov se je v Riminiju odločno zavrtelo, slovenska moška odbojkarska izbrana vrsta je po porazu s Srbijo v naslednjih dveh tekmah vse zarotirala z uspehoma proti Italiji in Poljski. Posebej dvoboji proti dvakratnim zaporednim svetovnim prvakom Poljakom, na zadnjem evropskem prvenstvu leta 2019, kjer je Slovenija vnovič osvojila naslov starocelinskega podprvaka, je bila bronasta, so vedno sila vroči. Polfinale zadnjega EP v Stožicah in zmaga varovancev selektorjaje zgodba za vse bodoče odbojkarske rodove, tudi zdaj v mehurčku v italijanskem letoviškem mestu ni bilo počitniško. In poljski zmagovalni mehurček, namreč dobili so uvodni tekmi proti Italiji in Srbiji, se je razpočil, Slovenci so namreč Poljake premagale s 3:1 (22, -23, 19, 23).Giulianijevi fantje rastejo iz tekme v tekmo, tekmeci so sicer igrali brez zvezdnikovin, Slovenci brez, a kakovost vedno pride do izraza. »Seveda sem vesel zmage proti Poljski, saj gre za močno ekipo. Vesel sem tudi zaradi napredka naše ekipe. Izboljšali smo igro, zlasti smo pokazali več zbranosti in stalnosti pri ključnih točkah. Veseli me tudi, da imamo v prvem tridnevnem ciklu že dve zmagi. To je dobro za našo uvrstitev pa tudi za vzdušje v ekipi. Ne smemo izgubiti zbranosti, saj je turnir še dolg,« je povedal slovenski selektor Giuliani.»Pomembno je, da imamo igro, s katero se lahko kosamo z vsakim, kar smo pokazali tudi tokrat. Treba je ohranjati to agresivnost na servisu ter v napadu in menim, da se nas morajo vsi bati,« je dodal podajalec. Srednji blokerpa je dodal: »Vedeli smo, da bo tekma težka. Igrati proti Poljakom je postalo že nekakšen derbi, ker se res borimo in se tudi po izgubljenem drugem nizu nismo vdali ter spustili glav, temveč smo začeli napadati z vseh strani, se vrnili v igro in zmagali. Glede na to, da smo odigrali praktično tridnevni mini turnir, je bila naša igra odlična, tudi glede na to, kako smo stopnjevali formo.«