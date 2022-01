Tampa ne bo branila naslova, kaj bo storil Tom Brady?

Prvaki lige NFL Tampa Bay Buccaneers so s superzvezdnikom ameriškega nogometa Tomom Bradyjem že končali tekmovanje. V končnici so na domačem stadionu proti Los Angeles Rams po dramatični tekmi – Bucs so skoraj zrežirali preobrat – izgubili s 27:30. Štiriinštiridesetletni Brady za zdaj ni želel govoriti o svoji igralski prihodnosti.

Bucs so zaostajali za 24 točk (3:27), a so manj kot minuto do konca prišli do izenačenja, nato pa so Rams dosegli zadetek iz igre za zmago v divizijski končnici ob koncu igralnega časa.

Brady se je izkazal s spektakularno podajo Miku Evansu za zadetek in znižanje na 20:27 v zadnji četrtini. Za zdaj ima najuspešnejši branilec lige z ekipo iz Tampe še enoletno pogodbo, vendar je zavrnil vprašanja glede prihodnosti, ali bo prihodnjo sezono še igral nogomet. Poleti bo dopolnil 45 let in je bržčas odigral svojo zadnjo tekmo.

»Za zdaj o tem nisem razmišljal. Skušam igrati iz dneva v dan in videl bom, kaj mi bo to prineslo,« je dejal Brady po porazu in dodal: »V resnici razmišljam le o tekmi, ki sem jo odigral. Nikoli ne razmišljam o ničemer, kar je pet minut oddaljeno od zdaj.« Tudi glavni trener Tampe Bruce Arians ni pomiril navijačev, saj je dejal, da je to Tomova osebna odločitev.

Brady je imel ob nedeljskem porazu 30 od 54 zaključenih podaj za 329 jardov in en zadetek. Zmagovalec sedmih super bowlov je bil to sezono 67,5-odstoten za 5316 jardov, 43 zadetkov ob 12 prestrezanjih.

Bucs so vstopili v končnico kot drugi nosilci, nato pa izpadli proti petim nosilcem. »Vedno je težko izgubiti proti koncu leta. Skušali smo se boriti do konca, ampak ob koncu dneva je poraz še vedno poraz,« je še dejal prvi zvezdnik lige NFL.

Rams se bodo za vstop veliki finale naslednji konec tedna pomerili s kalifornijskimi tekmeci San Francisco 49ers. Ti so v prav tako razburljivem dvoboju v gosteh ugnali Green Bay Packers. Packers so z zvezdniškim podajalcem Aaronom Rodgersom vodili z 10:3, v zadnjih petih minutah pa so igralci San Francisca najprej dosegli touchdown, nato pa je Robbie Gould ob izteku časa dosegel še odločilni zadetek iz polja za končnih 13:10 v korist 49ers.

Tom Brady je bil razočaran. FOTO: Mike Ehrmann/AFP

V finalu konference AFC se bosta udarili moštvi Kansas City Chiefs in Cincinnati Bengals. Kansas, prvak pred dvema letoma, je po slabem začetku rednega dela dvignil raven igre, ponoči pa po podaljšku ugnal Buffalo Bills z 42:36. V težko pričakovanem obračunu podajalcev Patricka Mahomesa in Josha Allena je na koncu slavil prvi. Najkoristnejši igralec (MVP) finala 54. super bowla je zrežiral tudi podajo za »touchdown« Travisa Kelceja v podaljšku.

Za mesto v finalu oziroma 56. super bowlu se bodo Mahomes in soigralci udarili s Cincinnatijem. Tudi na tej tekmi je odločitev padla v zadnji akciji. Pred podaljškom je namreč za končnih 19:16 zadetek iz polja po izteku rednega dela dosegel Evan McPherson.

Finale konference AFC med Kansasom in Cincinnatijem bo na sporedu v nedeljo ob 21. uri, dvoboj med Rams in 49ers pa v noči na ponedeljek ob 0.30. Finale lige NFL bo v noči s 13. na 14. februar v Los Angelesu.