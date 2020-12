Telovadke v Mersinu za evropske naslove

Z današnjimi kvalifikacijskimi nastopi članic se v Mersinu teden dni za moškim evropskim prvenstvom začenja še boj telovadk za evropske naslove. Na EP tokrat ne bo nastopila najboljša slovenska telovadka Teja Belak, ki s partnerjem pričakuje otroka. Med članicami bosta za Slovenijo tekmovali le Lucija Hribar in Zala Bedenik.



Na edini veliki tekmi koronskega leta 2020, ki je bila preložena kar dvakrat, preden so organizacijo sprejeli turški prireditelji, je na startnem seznamu 15 držav v članski in mladinski kategoriji. Prvenstvo, ki bo potekalo brez gledalcev in v skladu s strogimi epidemiološkimi ukrepi, zavoljo tega tudi ne bo štelo kot kvalifikacije za olimpijske igre v Tokiu.



V slovenskem taboru se je nepričakovano prvič v vlogi glavne junakinje znašla Lucija Hribar, ki se vrača po poškodbi rame, zato še ni v optimalni formi. A ne glede na to ima 19-letna telovadka že ima veliko izkušenj s svetovnih pokalov ter evropskih in svetovnih prvenstev. Ker pa se vrača po poškodbi, je njen glavni cilj predvsem korektno prikazati sestave.



»Sama nimam prevelikih pričakovanj. Moj cilj je, da sestave naredim čim bolje, brez padcev, saj sem dobro pripravljena,« pa je pred odhodom v Mersin dejala Hribarjeva, ki je predvsem mnogobojka, a se je na dvovišinski bradlji že uvrstila tudi v finale svetovnega pokala.



»Lucija je pri 19 letih kar naenkrat postala naša številka 1, a že ima nekaj izkušenj in upam, da bo lepo prikazala svoj program. Njen cilj je zbrati nekje okrog 50 točk. Nam je pa po dolgem času uspelo sestaviti mladinsko ekipo,« je dejal selektor Andrej Mavrič.



Prvenstvo se bo s članskimi kvalifikacijami začelo danes, v petek sledijo mladinke, znano pa bo tudi že, ali bodo Slovenke morda presenetile in si priborile tudi kakšen finalni nastop po orodjih.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: