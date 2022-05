Thomas Bach: Tudi molk je lahko sporočilo

Športniki in uradniki, ki izražajo podporo ruski invaziji na Ukrajino, bi se lahko soočili s sankcijami Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok), je dejal njegov predsednik Thomas Bach. Na 139. zasedanju Moka je povedal, da se zavedajo, da bi po ruski zakonodaji nasprotovanje vojni lahko vodilo do 15 let zapora, vendar je vztrajal, da je v takšnih okoliščinah molk sam po sebi lahko sporočilo.

Bach je izpostavil sankcije, ki so jih vodilni v plavalni in gimnastični zvezi že izdali proti Rusom Jevgeniju Rilovu in Ivanu Kuljaku zaradi sporočil v podporo ruski vojaški agresiji v Ukrajini. Predsednik Moka je zagovarjal ostro stališče proti Rusiji in Belorusiji takoj po začetku invazije 24. februarja, saj so številne športne organizacije sledile priporočilu Moka, da športnikom in uradnikom iz obeh držav prepovejo udeležbo na mednarodnih tekmovanjih.

Jevgenija Rilova je kaznovala plavalna zveza. FOTO: Aleksandra Szmigiel/Reuters

Bach je dejal, da mora Mok ukrepati hitro, ker je bilo očitno, da se vlade želijo odločiti, kdo lahko sodeluje, na katerih mednarodnih tekmovanjih, kar bi po Bachovem mnenju pomenilo nevaren precedens. »Danes sta to Rusija in Belorusija, a če ne bomo ukrepali, bo jutri vlada iz države A, ki ne želi, da sodelujejo športniki iz države B. Ali pa vlada C zahtevala od svojih športnikov, da ne tekmujejo s športniki iz države D in tako naprej in tako naprej,« je dejal.

Ivan Kuljak je užalil ukrajinskega tekmeca s simbolom Z. FOTO: twitter

»Znašli bi se v položaju, ki bi bil v nasprotju z vsemi načeli, na katerih smo utemeljeni. Če je v rokah politikov, da odločajo, kdo se lahko udeleži katerega tekmovanja, potem ne obstaja več naš globalni športni sistem, ki temelji na načelu nediskriminatorne obravnave. To bi pomenilo popolno politizacijo športa. To bi pomenilo, da bi šport in športniki postali le orodje sistema političnih sankcij,« je poudaril in dodal, da so bili potrebni, kot je poimenoval zaščitni ukrepi in ne sankcije, ker varnosti ruskih in beloruskih športnikov ni bilo mogoče zagotoviti zaradi globokih protiruskih in protibeloruskih občutkov v mnogih drugih državah.