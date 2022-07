Tim kljub podpori navijačev ni šel z glavo skozi zid

V nadaljevanju preberite:

Še nekaj let nazaj bi se nadobudni Tim Gajser bržkone podal v brezglavi napad na zmago in morda bi jo celo dosegel. toda ob tem bi tvegal tudi napako in padec s težkimi posledicami. Zdaj, ko se približuje 26. rojstnemu dnevu, je že premeteni motokrosist in ni za vsako ceno lovil prve zmage na veliki nagradi Češke. Zadovoljil se je s tretjim mestom, s čimer je storil še en velik korak naprej proti petemu naslovu svetovnega prvaka, četrtemu v elitnem razredu MXGP.