Začenja se vgradnja pilotov za podaljšanje severnega pomola

V nadaljevanju preberite:

V koprskem pristanišču so prejšnji teden začeli gradbena dela za podaljšanje severnega dela prvega pomola, ko bodo postopno vgradili skupno 1750 pilotov, dolžine od 60 do 70 metrov. Pilotiranje bo potekalo pod posebnimi varstvenimi pogoji, izvajalo se bo le ob delavnikih, število pilotov, ki jih bodo na mesec vgradili, pa je omejeno na sto. V okviru projekta bodo v pristanišču zgradili 326 metrov obale z dvema privezoma ter tako pridobili sedem hektarov dodatnih skladiščnih in manipulativnih površin, poglobili bodo tudi morsko dno in zgradili vso potrebno infrastrukturo. Gradnja bo končana predvidoma do konca leta 2027.