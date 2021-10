Tim Gajser bo dobil novo priložnost v Italiji

Danes bo v italijanski Pietramurati še tretja dirka svetovnega prvenstva v motokrosu na tem prizorišču v osmih dneh. Branilec naslova Tim Gajser ima po razpletu sredine dirke spet povsem realne možnosti za ubranitev skupne zmage v sezoni 2021. Za vodilnim Jeffreyjem Herlingsom zaostaja le tri točke. Prva vožnja v razredu MXGP bo ob 12.15.

Gajser je v sredo dirko v Pietramurati sklenil na skupno drugem mestu. Po ničli Nizozemca Herlingsa v prvi vožnji pred zadnjimi tremi dirkami sezone zdaj vodilne tri v seštevku prvenstva ločijo le tri točke. Prvi je Herlings s 573, drugi je Francoz Romain Febvre z le točko zaostanka, tretji pa Gajser s 570.

Brze popuščanja: do konca še tri dirke

Danes bo na sporedu še dirka za VN Gardskega jezera, še tretja na istem prizorišču v zadnjih osmih dneh. Za Gajserja se je, čeprav v sredo ni zmagal, razpletlo dobro, saj je pred dirko v SP zaostajal 27 točk, zdaj pa le še tri.

Tim Gajser FOTO: Matej Družnik

Zmago je na domačem terenu takrat slavil Italijan Antonio Cairoli, ki se po tej sezoni poslavlja, ta uspeh je bil zanj že 94. v karieri. Cairoli v seštevku sicer še ima možnosti tudi za skupno zmago, a bolj teoretične; na petem mestu zaostaja 109 točk, četrti Španec Jorge Prado pa natančno 100 točk za prvim. Do konca sezone so le še tri dirke in tako maksimalnih 150 točk. Po današnji dirki v Pietramurati bosta v koledarju le še dve v Mantovi, 7. in 10. novembra.