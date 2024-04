Jorge Prado tri v vrsto, a Gajser mu še naprej diha za ovratnik

Slovenski motokrosist Tim Gajser je osvojil drugo mesto na tretji dirki svetovnega prvenstva. V Rioli Sardu na Sardiniji je bil v elitnem razredu MXGP hitrejši le aktualni prvak razreda MXGP Španec Jorge Prado, ki je dobil obe vožnji, Gajser je bil dvakrat drugi. Drugi slovenski predstavnik Jan Pancar je ostal brez točk na 24. mestu, je poročala STA.

Prado in Gajser sta bila razred zase na Sardiniji, kjer so se dirkači ob zahtevnem mivkastem terenu borili še z visokimi temperaturami. Dobila sta tako kvalifikacije kot obe vožnji, v vseh je bil Španec mesto pred Slovencem, tako da je tudi nekoliko povečal naskok v SP.

V prvi vožnji sta se oba že po nekaj zavojih znašla na prvih mestih, potem pa prednost pred tekmeci le še povečevala. Nihče ni imel možnosti, da bi se prebil višje kot do tretjega mesta, po drugi strani pa je bil Gajser sicer relativno blizu Špancu, a tudi on brez pravih možnosti za napad na zmago v vožnji. Na tretjem mestu prve vožnje je končal Nizozemec Jeffrey Herlings.

Malenkost bolj razgibana je bila vsaj za Gajserja druga vožnja; po slabem startu je zdrsnil na šesto mesto, a se je že do drugega kroga prebil na tretje, med zanesljivo vodilnim Pradom in njim je bil še Herlings. Nizozemec je skušal priti dovolj blizu, da bi lahko napadel Prada, pri tem pa v devetem krogu naredil napako in padel.

To je izkoristil Gajser ter se prebil mimo njega, potem pa je bil razplet skoraj identičen kot v prvi vožnji - Prado je zanesljivo vodil, Gajser ga je lovil, a je ob koncu, ko ni imel možnosti za napad, tudi nekoliko spustil ritem. Prav v zadnjem krogu se je tudi on znašel v mivki, a je bila prednost pred Herlingsom dovolj velika, da je ostal pred njim.

Enak je bil tudi vrstni red na dirki, v SP pa ima zmagovalec vseh treh dirk te sezone Prado zdaj 174 točk, Gajser je pri 157. Herlings jih ima 125.

Drugi Slovenec v MXGP Pancar, novinec v tem razredu, je tokrat prvič v sezoni ostal brez točk. Po prvih dirkah v Argentini in Španiji jih je zbral 21, danes pa po 22. startnem izhodišču v nobeni od voženj ni bil blizu prvi dvajseterici. V prvi je proti koncu pridobil tri mesta, vendar višje kot do 23. ni mogel. Podobno je bilo v drugi, ki jo je tudi končal na enakem mestu, v seštevku dirke je bil 24. V SP pa je zdaj na 19. mestu.

Motokrosiste čaka naslednja dirka že čez teden dni, ko bo prizorišče Pietramurata v Trentinu, kjer bo veliko slovenskih navijačev želelo prvo Gajserjevo zmago.