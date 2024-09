Gajser za rojstni dan v prvi vožnji VN Turčije četrti za Pradom

Slovenski as Tim Gajser, ki danes praznuje 28. rojstni dan, je v prvi vožnji VN Turčije svetovnega prvenstva v motokrosu zasedel četrto mesto. Njegova prednost pred tretjeuvrščenim branilcem naslova Jorgejem Pradom se je zmanjšala za dve točki, z 19 na 17. Malce presenetljivo je v Afyonu zmagal Jeremy Seewer, drugi je bil Maxime Renaux. Druga vožnja bo ob 16.10.

Nizozemec Jeffrey Herlings je zgodaj storil napako in padel, končal je na 12. mestu, kar praktično pomeni, da je izpadel iz boja za naslov. Do konca bosta namreč samo še dve dirki. Jan Pancar je slabše štartal in zasedel 16. mesto.

Gajser je ubiral počasnejše linije. FOTO: Honda Racing

Gajser, ki je lani v Turčiji zmagal prvič po vrnitvi po poškodbi, je bil najboljši v sobotnih kvalifikacijah in prednost pred Pradom, ki je bil drugi, povečal s 17 točk na 18. Prvi je izbiral štartno mesto in to tudi izkoristil, saj je iz prvega zavoja prišel drugi za Seewerjem. Toda proga mu ni tako ustrezala, kot si je obetal, ubiral je zunanje linije, ki so se izkazale za počasnejše, in prehitela sta ga tako Renaux kot Prado. Do konca se vrstni red pri vrhu ni spreminjal.