Prvo dejanje na Otoku zaznamoval Tim Gajser

Slovenski motokrosist Tim Gajser je dobil prvo od treh voženj ekipnega svetovnega prvenstva oziroma pokala narodov v britanskem Matterley Basinu. Drugi slovenski predstavnik v tej vožnji Jaka Peklaj je bil 34. Slovenija je po prvi vožnji deveta, vodi Nizozemska. Gajser je vožnjo, v kateri so skupaj vozili predstavniki razreda MXGP in razreda open, dobil pred Američanom Elijem Tomacom in Francozom Romainom Febvrom. Svetovni prvak med posamezniki Španec Jorge Prado je bil četrti.

Slovenija lovi svojo najboljšo uvrstitev

Po prvi vožnji je v vodstvu Nizozemska, Jeffrey Herlings je bil peti, Kay de Wolf pa šesti, tako da sta dobila 11 točk. Druga je ekipa ZDA z 19 za drugo mesto Tomaca in 17. Copperja Webba, tretja pa Avstralija z 19 za četrto mesto Hunterja Lawrenca in 11. Kyla Webstra. Slovenija je v prvi vožnji dobila 35 točk za prvo mesto Gajserja in 34. Peklaja, kar trenutno pomeni deveto mesto.

Sašo Kragelj, Tim Gajser, Jan Pancar in Jaka Peklaj. FOTO: Črt Piksi

Pravila te dirke so takšna, da se v vsaki od treh voženj pomerijo vozniki dveh razredov (MXGP+open, MXGP+MX2, MX2+open). Za končni rezultat reprezentance šteje točkovni izkupiček petih najboljših uvrstitev, najslabši izid se črta, zmaga pa reprezentanca z najmanjšim številom točk oziroma tista, ki zbere največ visokih mest. V drugi vožnji se bodo ob 15.40 pomerili dirkači razredov MX2 in open (slovenska predstavnika bosta Peklaj in Jan Pancar), ob 17.08 pa še v razredih open in MXGP s Pancarjem in Gajserjem.

Slovenska reprezentanca v Matterley Basinu lovi izboljšanje doslej najboljše uvrstitve, devetega mesta, ki ga je dosegla dvakrat, lani in leta 1998. Naslov prvakov branijo Francozi, ki so po prvi vožnji na četrtem mestu.