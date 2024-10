Slovenci merijo visoko, v novi sezoni tudi v ZDA in Avstralijo

Konec tedna prinaša tradicionalni spektakel ob koncu sezone svetovnega pokala v motokrosu. Matterley Basin bo v soboto in nedeljo gostil pokal narodov.

Slovenijo bodo v Angliji zastopali svetovni podprvak Tim Gajser, Jan Pancar, ki je v prvi sezoni v razredu MXGP zasedel 13. mesto, in mladi Jaka Peklaj, ki je nazadnje udeležil dirke v razredu MX2 v Španiji. Cilj reprezentance selektorja Saša Kraglja je izboljšanje devetega mesta, ki so ga Slovenci dosegli leta 1998 in tudi lani v Franciji.

Tim Gajser je osvojil drugo mesto v svetovnem prvenstvu. FOTO: Črt Piksi

Vodstvo svetovnega prvenstva v motokrosu je danes objavilo dve novici, povezani s koledarjem v prihodnji sezoni. Pokal narodov leta 2025 bo v ZDA, v koledar SP pa se bo po več kot dveh desetletjih vrnila dirka v Avstraliji.

Prizorišče bo Darwin, datum pa 21. september 2025. Na ta način se SP v tem športu vrača v Avstralijo po 24 letih premora. V Darwinu bodo na sporedu dirke v obeh razredih MXGP in MX2, pa tudi v ženskem SP.

Jan Pancar se je izkazal v razredu MXGP. FOTO: Črt Piksi

Naslednje leto pa bo pokal narodov v ZDA. Takrat bo na vrsti že 78. izvedba tega tekmovanja, datum je 5. oktober 2025, prizorišče pa steza Ironman Raceway v Crawfordsvillu, uro oddaljenem od znamenitega ovala Indianapolis v zvezni državi Indiana.