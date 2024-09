Gajserju samo še čudež prinese naslov

Slovenskemu tekmovalcu v motokrosu Timu Gajserju (Honda) se naslov svetovnega prvaka v elitnem razredu MXGP vse bolj izmika. V prvi vožnji zadnje dirke sezone 2024 ni bil kos branilcu naslova Jorgeju Pradu (GasGas) in je zasedel drugo mesto. Tako se je njegov zaostanek za Špancem povečal na 12 točk. Če bo dobil drugo vožnjo za VN Kastilje La Manche v Cozarju, Prado ne sme biti boljši kot deveti, kar je zelo malo verjetno.

Mladi Prado je namreč izkoristil najboljši štartni položaj in vodil od začetka do konca. Gajser ga je poskusil prehiteti le na začetku, potem pa vse bolj zaostajal, razlika je bila že devet sekund, na koncu pa manj kot tri, saj je Prado močno zmanjšal ritem in varčeval moči za finale. Tretji je bil Jeffrey Herlings (KTM). Jan Pancar je vozil dobro in bil deseti.

Prado, ki naj se bi v prihodnji sezoni preselil v ZDA, je dobil že 10 dirk, Gajser in Herlings po 4. »Bila je super vožnja, odlično sem štartal. Mislil sem, da je Gajser storil napako, ker me ni napadal. Na koncu sem popustil in užival na progi, ki je zelo tesna in sem si porezal prst na reklamnem panoju, toda nič hudega. Čaka me še ena vožnja in upam na najboljše,« je povedal Španec, ki je navdušil domače navijače.

Druga vožnja se bo začela ob 17.10.

Gajser ima šest naslovov svetovnega prvaka, pet v MXGP, Prado tri, enega med elito. Vse kaže, da se bo za Slovenca usodna izkazala prva vožnja prejšnje dirke na Kitajskem, kjer je bil šele 17. in je v primerjavi s Pradom izgubil kar 21 točk.