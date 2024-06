Tim Gajser tik pod vrhom v Indoneziji

Slovenski motokrosist Tim Gajser je na dirki svetovnega prvenstva v indonezijskem Lomboku za VN Zahodne Nuse Tenggare osvojil četrto mesto. Najboljši je bil Španec Jorge Prado. Drugi slovenski predstavnik v razredu MXGP Jan Pancar je bil deseti.

V Indoneziji, kjer bosta v dveh koncih tedna dve zaporedni dirki, je konkurenca sicer precej okrnjena, saj je v kvalifikacijah v elitnem razredu startalo le 18 dirkačev, danes pa 16. A najboljši z vrha seštevka so v Lomboku, Gajser pa ostaja prvi in z rdečo startno številko. Je pa izgubil nekaj točk v primerjavi s svetovnim prvakom Špancem Jorgejem Pradom, ki ga je premagal tako v kvalifikacijah kot danes.

Naslednji teden dirka na istem prizorišču

V soboto je Gajser kvalifikacije končal kot tretji, kar je celo najslabši kvalifikacijski izid v sezoni, pred njim sta bila Herlings in Prado. Pancar pa je z osmim dosežkom prvič v elitni konkurenci prišel tudi do točk v kvalifikacijah, kjer jih dobi najboljših deset. V prvi vožnji brez posebnih dogajanj je bil Gajser tretji za Nizozemcem Jeffreyjem Herlingsom in Pradom. V drugi je Gajser sprva vozil na drugem mestu, saj je takoj na začetku Prado zapeljal s proge. V četrtem se je po padcu Herlingsa slovenski dirkač prebil v vodstvo, a ga je v šestem krogu Prado prehitel.

Tim Gajser FOTO: Honda Racing

Ob poskusu vračanja na prvo mesto v zavoju po skoku pa je Gajser ob stiku s Špancem padel, Prado pa se je odpeljal naprej. Nekaj krogov pozneje je bil slovenski dirkač še enkrat na tleh, zatem pa nekaj krogov vozil v počasnejšem ritmu. Zdrsnil je na peto mesto, kjer je ostal do konca vožnje. Takšen razplet te vožnje je pomenil, da je Gajser ostal brez stopničk zmagovalnega odra, saj je imel enako število točk (36) kot tretji Nizozemec Calvin Vlaandern, a slabšo drugo vožnjo. Slavil je Prado (47) pred Herlingsom, ki je imel enak točkovni izkupiček.

Pancar je prvo vožnjo končal na 12. mestu, drugo na devetem, potem ko je nekaj časa vozil že na osmem, skupno je bil deseti na dirki. Po prvi od dveh indonezijskih dirk ima Gajser v SP zdaj 555 točk, Prado pa 533. Pancar je s 140 na 15. mestu. Že naslednji teden bo na istem prizorišču še dirka za VN Lomboka.

Jorge Prado je bi najboljši v Indoneziji. FOTO: Bruno Fahy/AFP

Izidi, MXGP: 1. vožnja: 1. Jeffrey Herlings (Niz), 2. Jorge Prado (Špa), 3. Tim Gajser (Slo) ... 12. Jan Pancar (Slo); 2. vožnja: 1. Jorge Prado (Špa), 2. Jeffrey Herlings (Niz), 3. Jeremy Seewer (Švi) ... 5. Tim Gajser (Slo), 9. Jan Pancar (Slo); skupno na dirki: 1. Jorge Prado (Špa) 47, 2. Jeffrey Herlings (NIz) 47, 3. Calvin Vlaanderen (NIz) 36, 4. Tim Gajser (Slo) 36 ... 10. Jan Pancar (Slo) 21; SP skupno (11): 1. Tim Gajser (Slo) 555, 2. Jorge Prado (Špa) 533, 3. Jeffrey Herlings (Niz) 497 ... 15. Jan Pancar (Slo) 140