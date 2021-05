Tina in Veronika zdrsnili na 10. mesto

Najboljši slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol sta na evropskem prvenstvu razreda 470 v Vilamouri na Portugalskem tretji dan tekmovanja opravili najslabše na prvenstvu ter s skupnega 5. mesta nazadovali na 10. ter na 8. v evropski konkurenci. V šesti regati sta bili 17., predzadnji, v sedmi pa 14.



Prva uvrstitev se jima kot najslabša črta iz skupnega seštevka, kjer imata 55 točk.



V zadnji regati pred olimpijskimi igrami v Tokiu sta v vodstvu ostali Španki Silvia Mas Depares in Patricia Cantero Reina, ki sta marca letos, prav tako v Vilamouri, postali svetovni prvakinji. Bili sta 16. in drugi ter imata 16 točk.



Francozinji Camille Lecointre in Aloise Retornaz, branilki naslova, sta po dveh tretjih mestih drugi z 19 točkami. Na 3. mesto sta se s 4. povzpeli Švicarki Linda Fahrni in Maja Siegenthaler, ki imata po 9. in 4. mestu 33 točk.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: