Kristjan Čeh: Doma je posebej lepo zmagovati

Slovenska atletska reprezentanca je na domačem prizorišču v Mariboru uresničila cilj in se prvič doslej v skupni zasedbi fantov in deklet uvrstila v najvišjo evropsko skupino. Kdo so bili ključni aduti slovenske reprezentance, kako je bilo z občinstvom v pripeki in kakšna ocena pripada atletskemu štadionu pod Pohorjem? Kako se je novi rekorder Rok Ferlan ozrl k svetovnemu prvenstvu? Kakšna so razmišljanja o tekmovanju med elito vodje stroke pri zvezi Ladislava Mesariča?